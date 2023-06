Fatti e Statistiche Spagna – Svizzera | Subeuropeo 21

La finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2011 si ripete nei quarti di finale del 2023, quando la Spagna affronterà la Svizzera allo stadio Guileti di Bucarest.

La Spagna, che ha vinto il titolo cinque volte e la fase finale in quattro degli ultimi sei tornei, si è qualificata per la quarta volta consecutiva agli ottavi battendo l’Ucraina nel Gruppo 2, mentre la Svizzera si è qualificata al secondo posto nel Gruppo 4 in una partita singola a tre. Le squadre, nonostante abbiano perso le ultime due partite.

Sebbene questa sia l’ottava presenza della Spagna agli ottavi dall’introduzione della fase finale nel 1998, è solo la terza per la Svizzera e la prima dalla sconfitta contro la Spagna nella finale di 12 anni prima.

Spagna-Svizzera: il gol strepitoso di Thiago nel 2011

precedenti incontri

Le due squadre si sono incontrate in un’amichevole svoltasi ad Almería il 24 marzo di quest’anno, in cui la Spagna ha vinto 3-2. Dan Ndoye ha portato la Svizzera in vantaggio all’8′ e Rodri Sanchez ha pareggiato per la Spagna un minuto prima della fine del primo tempo, ma Castriot Emery ha riportato in vantaggio gli ospiti dal dischetto al 3′ della ripresa. Decisivo però è stato lo spagnolo Rodrigo Riquelme, entrato dalla panchina al 65′, che ha segnato al 76′ e all’81’.

I gol nel primo tempo di Ander Herrera (41′) e Thiago Alcantara (81′) hanno regalato alla Spagna la vittoria per 2-0 sul campo danese dell’Aarhus nella finale Under 21 del 25 giugno 2011 e il terzo titolo europeo in questa categoria. Anche David De Gea, Javi Martínez, Juan Mata e Iker Muniain facevano parte della rosa guidata da Luis Milla, mentre Jan Sommer, Fabian Frey, Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka sono stati protagonisti della Svizzera di Pierluigi Tamei.

Le squadre sono state pari pari anche nelle qualificazioni del 2013. I gol di Monin (8), Thiago (26 rigori) e Marc Bartra (45+1) nel primo tempo hanno regalato alla Spagna una vittoria per 3-0 a Cordoba il 14 novembre 2011.

Abel Ruiz segna con la Spagna

La gara di ritorno a Sion (l’ultimo incontro tra le due squadre prima di un’amichevole di quest’anno) si è conclusa a reti inviolate, con la Spagna che ha chiuso in testa al Gruppo E con 22 punti, cinque davanti alla Svizzera, seconda. Mentre la Spagna ha battuto la Danimarca 8-1 in un doppio match negli spareggi e ha finito per vincere il titolo, la Svizzera ha perso complessivamente 4-2 contro la Germania.

La Spagna ha raggiunto la fase finale del 2009 a spese della Svizzera negli spareggi, dopo essere stata sconfitta per 2-1 all’andata contro l’Aarau, in cui Sergio Busquets ha segnato il gol degli ospiti, vincendo 3-1 in casa. La Spagna ha avuto bisogno di un gol di Sisi al 5′ dei supplementari per forzare i tempi supplementari, con Raul Garcia che ha sferrato il colpo decisivo al 112′.

Victor Gómez, Juan Miranda, Hugo Guillamón, Antonio Blanco, Sergio Gómez e Abel Ruiz, oltre al sostituto Aitor Paredes, facevano parte della squadra spagnola guidata da Santi Denha che ha battuto la Svizzera 2-1 nella fase di qualificazione del Campionato Europeo. Under 19 a UEFA 2019, dove Arnau Tenas era un sostituto. Emery ha guidato la squadra svizzera, che comprendeva anche Ndue, Jan Kroenig e i sostituti Julian von Moss e Filip Stoiljkovic.

Abel Ruiz ha segnato il primo gol per la Spagna nella vittoria per 3-1 sulla Svizzera in un’amichevole Under 17 il 1° ottobre 2015.

fitness

Spagna

Questa è la quarta partecipazione consecutiva della Spagna alla fase a eliminazione diretta.

Il bilancio della Spagna nei quarti di finale Under 21 è di sei vittorie e tre sconfitte. Sono stati sconfitti in tre delle prime cinque ma hanno vinto le ultime quattro, l’ultima 2-1 dopo i tempi supplementari contro la Croazia nel 2021. Non perdono un ottavo di finale da quando sono stati eliminati dall’Italia nel 1990 (3 -1 in trasferta, 1-0 in casa).

La Spagna, l’Under 21 di maggior successo nella storia d’Europa con cinque titoli e un pareggio con l’Italia, partecipa alla fase finale per l’undicesima volta in totale e per la settima volta nelle ultime otto edizioni, non riuscendo a qualificarsi solo ai campionati europei. 2015 attraverso questa linea.

La Rojeta è stata campionessa in tre degli ultimi sei tornei (2011, 2013 e 2019) e ha raggiunto le semifinali o meglio in ciascuno degli ultimi tre tornei. Non ha smesso di guidare il suo gruppo dal 2009.

Due anni fa, la squadra allenata da Luis de la Fuente aggiunse sette punti e finì prima nel Gruppo Due, davanti all’Italia, prima di battere la Croazia nei quarti di finale, per poi perdere in semifinale contro il vicino Portogallo (1- 0).

La Spagna ha vinto tutte e otto le partite delle qualificazioni per la fase finale del 2023 e ha chiuso con nove punti di vantaggio sulla Slovacchia, seconda, nel Gruppo C, segnando 37 gol e subendone solo cinque. Abel Ruiz è stato il capocannoniere individuale della squadra, con sette gol.

L’8 dicembre 2022, Luis de la Fuente è stato nominato capo allenatore della Spagna dopo la partenza di Luis Enrique dopo la Coppa del Mondo FIFA e ha sostituito Santi Denia nella squadra under 21.

La squadra di Denia ha iniziato la fase finale con una vittoria per 3-0 sulla Romania, prima che Abel Ruiz segnasse dopo 20 secondi (il gol più veloce nella storia della UEFA Under 21) per l’1-0 contro la Croazia nella seconda giornata. Tuttavia, nell’ultima partita del Gruppo B, la squadra ha avuto bisogno di un gol dell’attaccante al 90′ per salvare il pareggio per 2-2 contro l’Ucraina e impedire ai rivali di conquistare il primo posto.

La Spagna ha vinto le prime due partite prima di pareggiare la terza con Santi Denia sulla strada per vincere il Campionato Europeo Under 17 UEFA 2017.

La Spagna ha vinto 14 delle ultime 17 partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA Under 21. L’Ucraina è stata la seconda squadra a negare la vittoria in questa sequenza dopo l’Italia: gli Azzurri li hanno battuti 3-1 come padroni di casa nella prima giornata del 2019 e hanno pareggiato 0-0 nella seconda giornata del 2021.

La Spagna ha superato il proprio girone nelle ultime sei presenze nella fase finale (2011, 2013, 2017, 2019, 2021, 2023), un record nella competizione.

Abel Ruiz è stato uno dei cinque giocatori a segnare due volte dopo la fase a gironi.

Gol più veloci in UEFA Europa League under 21

svizzero

Questa è solo la terza presenza della Svizzera negli ottavi di finale del Campionato Europeo Under 21 UEFA. Ha perso 2-0 contro la Francia nella semifinale del 2002, e nove anni dopo ha battuto la Repubblica Ceca 1-0 dopo i tempi supplementari in semifinale, con conseguente sconfitta contro la Spagna in finale.

La Svizzera è alla sua quinta fase finale, alla quale partecipa per la seconda volta consecutiva. Hanno raggiunto le semifinali in casa nel 2002 al loro debutto, e la loro stagione di maggior successo è stata il 2011, quando Sommer era tra i pali, non hanno subito gol fino alla sconfitta per 2-0 contro la Spagna in finale.

Nel 2021 la nazionale svizzera si è qualificata per la prima volta in cinque edizioni, finendo terza nel Gruppo D con tre punti e perdendo contro la Croazia con i gol segnati dopo che le due squadre e l’Inghilterra erano arrivate a pari merito con tre punti.

Prima di questa fase finale, la vittoria per 1-0 sull’Inghilterra nella prima giornata del 2021 ha segnato la quinta vittoria nelle ultime sei partite per la Svizzera nella fase finale, anche se ha perso le due partite successive, contro la Croazia (2-3) e Portogallo (0). -3). Ora hanno perso quattro degli ultimi cinque.

La squadra allenata da Mauro Lustrinelli si è qualificata per la fase finale del 2023 come seconda miglior squadra in tutti i gironi di qualificazione, arrivando seconda nel girone E dietro l’Olanda. La Svizzera ha vinto sette partite su dieci, perdendo in trasferta solo contro la prima del girone (2-0).

Lustrinelli è partito per assumere la guida del Thun il 1 ° luglio 2022, con Patrick Rahman nominato come suo sostituto due settimane dopo.

Amdoni è stato il capocannoniere della Svizzera nelle qualificazioni, segnando sei dei 22 gol della Svizzera, mentre Simon Somme ha iniziato tutte e dieci le partite.

Amdoni ha anche segnato con la nazionale maggiore svizzera nelle prime quattro partite di qualificazione a UEFA EURO 2024. Ha cinque gol in totale, compresa una doppietta in casa contro la Romania (2-2) il 19 giugno.

La Svizzera ha aperto il Gruppo D con una vittoria contro la Norvegia (2-1) in cui Ndoye ed Emery hanno segnato, ma le sconfitte contro Italia (2-3) e Francia (1-4) hanno posto fine al loro miglior record di scontri diretti. . (in termini di gol segnati) mantenendosi davanti a Italia e Norvegia, dopo che tutte e tre le squadre hanno chiuso a pari merito con tre punti.

Emery Wendoy è stato il capocannoniere dell’ultima tappa dopo la terza giornata, e ha pareggiato con due gol con lo spagnolo Abel Ruiz, l’inglese Emile Smith Rowe e il francese Bradley Barkola.

Ndoye ha effettuato finora 14 tiri, tre in più di qualsiasi altro giocatore nei primi tre turni.

Curiosità

Andrian Bernabé e Sahm sono compagni di squadra al Parma dal 2021.