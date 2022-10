Fatti e statistiche Villarreal – e. Beersheba | UEFA European Conference League

Il Villarreal, l’unico dei 32 partecipanti alla UEFA Europa Conference League ad essersi già assicurato un posto agli ottavi di finale, ospita l’Hapoel Beersheba che ha perso solo un numero record di vittorie, mentre la squadra israeliana, finora vincere il Gruppo C, potrebbe essere squalificato se non lo fanno Questa dinamica sta cambiando in Spagna.

Le semifinali di UEFA Champions League della scorsa stagione hanno ottenuto quattro vittorie su quattro, registrando una vittoria in casa (5-0) e una vittoria in trasferta (0-1) contro l’Austria Vienna, oltre alle precedenti vittorie contro il Lech Poznan (4-3 per partita). in casa) e Hapoel (1-2 in trasferta). Il gol nel finale di Nicholas Jackson a Vienna è stato il dodicesimo gol del Villarreal nella competizione, rendendolo il capocannoniere degli otto gironi insieme a Silkeborg del Gruppo B, e mettendoli anche fuori dalla portata del primo posto nella sua divisione, sette punti di vantaggio sul secondo , Lich.

Dopo aver perso al Villarreal al secondo turno, l’Hapoel ha segnato un punto in ognuna delle sue altre tre partite, senza gol a Vienna e Poznan, prima di pareggiare in casa con il Lech (1-1), partita in cui Tomer Hamid ha segnato un rigore in anticipo calcio. A due punti dal campione polacco, deve vincere in Spagna per assicurarsi di rimanere in lizza per il secondo posto nel sesto round.

Partite precedenti

Un superbo tiro di Alex Baena (uno dei suoi quattro gol nel Gruppo C) ha deciso la partita del secondo turno per il Villarreal, dopo che un rigore iniziale trasformato da Morales è stato annullato dal quinto gol europeo di Rotem Hatwell nella stagione 2022/23. .

Questa vittoria è stata la seconda per il Villarreal nelle sue cinque partite contro l’opposizione israeliana (due pareggi e una sconfitta), e le quattro precedenti sono state contro il Maccabi Tel Aviv nella fase a gironi della Lega Europea. Le due partite in casa hanno dato risultati contrastanti: sconfitta per 0-1 al sesto turno del 2017/18, nonostante la squadra spagnola si fosse già qualificata per la fase a eliminazione diretta, e vittoria per 4-0 al terzo turno del 2020/21 stagione, in cui hanno vinto il titolo.

L’unico incontro dell’Hapoel con una squadra spagnola prima di questa stagione risale alla seconda stagione europea, quando il Barcellona lo ha battuto (0-7 in casa, 5-0 in trasferta) nel primo turno della Coppa UEFA 1995/96. Quella prima sconfitta rimane la più grande in casa del club in Europa.

cassa di forma

Villarreal

Campioni di UEFA Europa League nel 2020/21 (primo titolo major del club) e UEFA Champions League nel 2021/22, quando hanno eliminato Juventus (1-1 in casa, 0-3 in trasferta) e Bayern Monaco (1-0 in casa). , 1-1 in trasferta) In modo drammatico prima di perdere contro il Liverpool (2-0 in trasferta, 2-3 in casa), il Villarreal affronta una sfida europea diversa in questa stagione, essendo l’unica rappresentante della Spagna in UEFA Champions League.

Un settimo posto nella Liga la scorsa stagione è stato sufficiente al Villarreal per raggiungere l’ottava stagione consecutiva in Europa. La squadra dell’allenatore Unai Emery si è assicurata la 15ª partecipazione del club alla fase a gironi europea battendo Hayduk Split in casa (4-2) e fuori (0-2) negli spareggi. Il club spagnolo non ha mai mancato di superare il proprio girone in Europa League o Coppa dei Campioni, portandone dieci su dieci sulla strada per la conquista del titolo due stagioni fa, terminato con una vittoria per 11-1 .10 ai calci di rigore contro il Manchester United nella città polacca di Danzica. Sono anche passati alla fase a eliminazione diretta del loro girone di UEFA Champions League in tre delle quattro occasioni in cui hanno partecipato, perdendo solo nel 2011/12 quando hanno perso tutte e sei le partite.

Il Villarreal ha vinto solo due delle sei partite casalinghe dell’ultima UEFA Champions League (due pareggi e due sconfitte), ma ha ottenuto una vittoria totale all’Estadio de la Cerámica nella stagione 2020/21 di UEFA Europa League. Ha segnato 13 gol nelle tre partite europee in Spagna in questa stagione e ha vinto tutte e sei le partite della UEFA Europa Conference League, sia in casa che in trasferta, compresi i playoff.

Hapoel

L’Hapoel, secondo classificato nel Campionato israeliano 2021/22 dietro al Maccabi Haifa e terzo vincitore della Coppa di Stato, si è qualificato due volte per la nona stagione europea consecutiva, finendo ottavo nelle qualificazioni alla European Conference League contro la UEFA. Anorthosis cipriota (0-0 in casa, 3-1 in trasferta).

In questa stagione, l’Hapoel ha fatto un altro passo avanti nella competizione grazie alla vittoria ai calci di rigore sull’Universitatia Craiova nelle qualificazioni, dopo un pareggio per due a uno. La squadra di Ilyaniv Barda ha vinto tutte e quattro le gare dei precedenti due turni di qualificazione, battendo Dinamo Minsk (2-1 in casa, 0-1 in trasferta) e Lugano (0-2 in trasferta, 3-1 c), apparsa nella fase a gironi europea. . Per la quarta volta dopo le tre precedenti presenze in UEFA Europa League, nel 2016/17 (quando hanno raggiunto i sedicesimi di finale), 2017/18 e 2020/21.

L’Hapoel ha perso tutte e tre le trasferte nella sua ultima apparizione nella fase a gironi, nella UEFA Europa League 2020/21, ma è imbattuto nelle trasferte europee in questa stagione (due vittorie, tre pareggi). Il loro record complessivo in trasferta nelle partite della fase a gironi europea è di una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte, e non vincono dalla vittoria per 2-0 sull’Inter a Milano nella loro prima apparizione nella fase a gironi nella stagione 2016/17, una partita che ha visto il record dell’attuale capitano Miguel Vitor il primo gol.

curiosità

Il nazionale israeliano Eitan Tibi è stato il giocatore dell’Hapoel al Maccabi Tel Aviv, che ha battuto il Villarreal in Spagna nel 2017/18 e ha perso e pareggiato (1-1 in casa) con loro nel 2020/21.

Pepe Reina del Villarreal è stato contro la Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 a Gerusalemme nel settembre 2017, mantenendo la porta inviolata nella vittoria per 1-0 contro una squadra israeliana che comprendeva gli attuali giocatori dell’Hapoel Tepe, Ariel Harush e Tomer Hamid. Così è il secondo allenatore del club, Maur Melikson.

Il terzino sinistro portoghese dell’Hapoel, Helder Lopez, ha trascorso la stagione 2016-2017 della Liga al Las Palmas.

Il Villarreal è l’unico club che partecipa alla fase a gironi dell’European League 2022/23 ad aver vinto un importante campionato europeo in questo secolo.

Con quattro gol ciascuno, Alex Baena e Morales sono stati i capocannonieri della fase a gironi della European Conference League insieme a Foussini Diabatti del Partizan e Artem Duvbek del Dnipro-1.