Fattori che hanno causato un aumento della domanda di prodotti usati

Il domanda di seconda mano aumentato del 29% Da maggio, secondo il rapporto di chiusura del terzo distretto di MELANONCIO. Tra gli oltre quattro milioni di annunci, le persone che vogliono vendere la loro proprietà lo fanno Non vuoi liberartene così come per prendi dei soldi. con il inflazione Nel 2022, non sorprende Il prezzo essere il Il motivo principale per il 60% degli intervistati.

Javier vende tutti i mobili e gli elettrodomestici di casa sua A Rivas Vaciamadrid (Madrid). “Il nuovo proprietario non vuole niente”, dice. Quadri, tappeti o una lampada imponente sono alcune delle cose che possono essere portate a casa da chi torna a casa negli open day organizzati da Alaska Deco. In questo modo, Javier e la sua famiglia intendono salvarsi dalle “fastidi” di trasportare e immagazzinare tutto.

Chi è interessato può trovare Sconti oltre il 70%. in questo modo Beneficio reciprocosia per chi compra o vende.

Il Industria automobilistica È uno dei più offerti e soprattutto richiesti. Il La crisi dei semiconduttori ei problemi di fornitura ritardano l’acquisto di nuovi veicoli. “Abbiamo raddoppiato le nostre bollette nel primo semestre rispetto al primo semestre dell’anno scorso”, afferma Jose Carlos del Valle, CEO di Clicars. Chi ha bisogno di una macchina, scommetto Prezzi bassi e buona qualità.

Di particolare rilievo è la categoria Moda e accessoriSecondo il rapporto di Melonencius. Le visualizzazioni in questa sezione sono aumentate del 68% da maggio, così come le vendite effettive. “Finora quest’anno abbiamo assistito a una crescita significativa del numero di clienti e delle vendite”, afferma Robin Gonzalez, portavoce di Humana.

Altri benefici

Il Vintage estetico dentro I giovani hanno aderito a questa tendenza. “Trovi abiti unici che sono quasi gioielli”, dice Laura Alvarez, una cliente abituale dei negozi di abbigliamento usato.

Accanto al Prezzo e fattore di differenziazioneIl moda di seconda mano era diventato L’espressione della sostenibilità. Dare agli abiti una seconda vita consente di promuovere un modello circolare e ridurre l’influenza dell’industria tessile.