Fatture: James Cook è in dubbio per un infortunio al piede, ma ha intenzione di giocare

Fatture in corsa James Cook ha intenzione di giocare lunedì contro i Jets nonostante sia discutibile per un infortunio al piede.

Orchard Park, New York-Il I Buffalo Bills tornano indietro James Cooksarà dentro Dubbio per la partita di lunedì contro i New York Jets A causa di a Lesione al dito del piedeSecondo l’allenatore Sean McDermott, Ma pianifica di giocareha detto la sua agenzia LAA ad Adam Schefter di ESPN.

Fatture in corsa James Cook ha intenzione di giocare lunedì contro i Jets nonostante sia discutibile per un infortunio al piede. Foto AP/Adrian Krause

Cook ha subito un infortunio al dito del piede durante la sconfitta della squadra. Settimana 5 contro Houston Texans Non ha partecipato all’allenamento all’inizio della settimana. McDermott ha notato sabato che Cook Lo sarà Limitato nelle pratiche più recenti Della Squadra della Settimana, è sceso in campo durante la parte di allenamento aperta alla stampa.

Ricevitore ampio Khalil Shaker (caviglia), contrasto difensivo Austin Johnson (Corsivo) Il nichel d’angolo Taron Johnson (Avambraccio) sarà anche limitato e Verrà elencato come discutibileHa detto McDermott. Johnson non gioca da quando si è infortunato La prima serie della prima settimana. Tutti erano in allenamento durante la parte aperta ai media. Ha detto McDermott Ricevitori così ampi Curtis Samuele (punta) e Mac Hollins (spalla) dovrebbe essere”Nel caso in cui giocare“.

IL Fatture Ricerca Evita le prime tre sconfitte consecutive Dal 2018.