Featherweight ha Checo Pérez come vicino di casa con il suo esclusivo appartamento a Guadalajara

EIl successo di Featherweight è stato clamoroso, poiché non solo è in cima alle classifiche su varie piattaforme, ma appare anche in esibizioni negli Stati Uniti, oltre ad avere diverse presentazioni in Messico, il che ha portato benefici economici che si riflettono nella nuova casa che hai acquistato.

Questo è il Featherweight Deluxe Flat

L’appartamento del cantante presenta finiture di lusso, piscina e vista sulla città, e fa parte dell’appartamento che si trova in una delle torri più costose della regione. Anche Checo Pérez, Julión Álvarez e Alejandro Fernández hanno immobili lì.

Con le informazioni del programma televisivo El gordo y la flaca, si sa che il peso piuma avrebbe pagato circa 800mila dollari, che equivalgono a 14 milioni e 400mila pesos.

Ci sono rigide regole di sicurezza e per arrivarci bisogna passare attraverso diversi filtri situati all’ingresso dell’edificio che ha anche molti elementi di sicurezza.

L’appartamento comprende un soggiorno, una sala da pranzo, 2 camere da letto, 2 bagni e una cucina in marmo, il tutto misura 194 metri quadrati, che lo rendono una proprietà spaziosa.

Secondo l’agente immobiliare che gli ha offerto l’immobile, Pesopiuma è arrivato alla torre accompagnato dai suoi genitori e da otto guardie del corpo, in quanto avevano ricevuto un regolamento speciale: per non disturbare le altre persone che vivevano nell’edificio, avrebbero dovuto fare così. Da disperdere in diverse aree.

All’interno dell’appartamento, secondo la conduttrice, ci sono già alcune cose per accogliere il cantante, come gli asciugamani con la scritta “PP”.

Questo non sarebbe l’unico immobile che l’interprete di Rosa Pastel stava considerando di acquistare, perché si è anche consultato con agenti immobiliari sulle case all’interno di altre zone esclusive di Guadalajara.