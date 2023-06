Fede Bal ha lanciato una proposta romantica per Taylor Swift e i fan del cantante l’hanno rovinata

Fede Bal ha lanciato una proposta romantica per Taylor Swift ed è stata rovinata dai suoi fan (Instagram)

Da Taylor Swift Ha annunciato che si esibirà il 9 e 10 novembre Giro dell’IRA Allo stadio River Plate di Buenos Aires, i suoi tifosi sono esplosi di gioia. Tanto che non appena i biglietti per vedere la cantante americana sono stati messi in vendita online, il sito di vendita è crollato e in quel momento si è aggiunta un’altra data, l’11 dello stesso mese, andata esaurita in poche ore.

Così, in una giornata che ha battuto tutti i record storici, più di 3 milioni di fan hanno fatto parte della linea virtuale di Ingresso completo Per comprare i biglietti, esaurendo così le tre date in poche ore. Prodotto da DF Entertainment, gli spettacoli fanno parte di Giro dell’IRAE Il sesto round è nello stadio dell’artista pop.

Questo un viaggio è un omaggio a diverse “ere” della carriera dell’artista, mescolando classici successi country con le novità del suo decimo album in studio. mezzanotte (2022); Con un focus particolare su questa ultima release.

Con 55 canzoni in scaletta e concerti della durata massima di tre ore, lo spettacolo sarà caratterizzato da molti cambi di costume e da un elevato processo teatrale. Negli Stati Uniti, i concerti hanno già battuto record di vendite in tutto il paese, così come il successo del suo ultimo lavoro, che ha superato tutti i lavori precedenti nelle vendite.

Il messaggio di Fede Bal a Taylor Swift, che ha fatto arrabbiare i suoi fan (Twitter)

Con l’attesa della sua visita, oltre alle voci di una possibile rottura della cantante dopo sei anni di corteggiamento con Joe Alwyn, i fan hanno iniziato a immaginare su Twitter a cosa potesse essere legata l’artista argentina, tra cui il nome di nutri amico. Il figlio di Carmen Barbieri ha risposto subito con un messaggio che ha catturato direttamente la cantautrice americana. Allo stesso modo, approfittane Sfrutta l’affermazione di smogli Argentini che erano a conoscenza di questo filo divertente che è diventato così popolare che è diventato una tendenza.

Il messaggio, tradotto dal racconto dell’attore, recitava in inglese: “Puoi scrivere il mio nome nel tuo ‘spazio vuoto’ Taylor Swift.” Questo era in riferimento a una delle sue canzoni più famose, Spazio vuoto, Dove Taylor sta prendendo in giro le voci che sono state fatte su di lei alcuni anni fa, quando i media hanno giudicato che avesse avuto molte relazioni romantiche . Poi Pal aggiunse in spagnolo: “Voglio che sappiate che vi leggo, sorelle mie.”.

Immediatamente, i fan sono esplosi con indignazione per il messaggio dell’attore e il post è stato riempito di meme e dichiarazioni di disapprovazione. Nel post di Fede, i follower di Taylor Swift hanno suggerito di non avvicinarsi all’artista. Pertanto, hanno mostrato frasi come “Non pensarci” o “Stai lontano da Taylor, degenerato”.

Ciò che non si adattava al mondo dei fan del cantante era che l’attore usava il termine “sorelle” per rivolgersi a loro. “Signore, che imbarazzo!” “,” E da quale circo è scappato questo pagliaccio? È stato uno dei commenti più derisori ricevuti dal suo post.

Fede Bal ha inviato un messaggio a Taylor Swift e i suoi fan l’hanno distrutto (Instagram)

C’è però chi continua scherzosamente ad avvicinare Fede al traduttore americano. Si ritiene che il fatto che Taylor sia stata inclusa nella vorticosa storia romantica dell’autista potrebbe essere una conseguenza di ciò che potrebbe aver ispirato la cantante a generare nuovi successi nel suo futuro artistico e, tra l’altro, a raggiungere un forte legame con Argentina.

