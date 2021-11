Feedback sui messaggi e altre novità che WhatsApp fornirà nelle prossime settimane

Il WhatsApp Saluta il 2021 con l’annuncio della premiere di uno strumento che consente agli utenti di creare il proprio allegati Dall’app desktop o dalle versioni WhatsApp Web su PC o Mac. Con questa nuova funzione, l’applicazione di messaggistica più popolare al mondo chiuderà un anno di notizie, ma chiuderà anche una crisi dopo la sofferenza Il più grande calo della sua storia per più di sette ore.

Il 2021 è stato anche un anno di cambiamenti per l’azienda proprietaria dell’app. Che è che Mark Zuckerberg ha cambiato il nome di Facebook con un nuovo marchio, morto. Questo cambiamento arriva in particolare in un anno in cui l’azienda ha subito la più grande crisi di reputazione della sua storia dopo Archivi Facebook.





Leggi anche

redazione

Per tutto il 2021, WhatsApp ha introdotto molti cambiamenti, come immagini che si autodistruggono o varie modalità per la riproduzione dell’audio. Da quest’anno, l’app offre anche la possibilità di ascoltare messaggi audio dalle notifiche o effettuare videochiamate con un massimo di 8 partecipanti. Guardando ai prossimi anni, l’app di messaggistica continuerà a innovare e ad offrire nuove funzionalità e strumenti. Spieghiamo la notizia che WhatsApp è in fase di sviluppo e che prevede di rilasciarlo nel 2022.

1

Nascondi l’ultimo contatto per contatti specifici

Come sviluppato dal portale specializzato WABetaInfo, WhatsApp sta sviluppando una funzionalità per Nascondi tempo di chiamata a contatti specifici. Attualmente, l’app offre tre opzioni per coloro che desiderano nascondere determinate informazioni private a un contatto, conosciute o meno: Tutti, I miei contatti o Nessuno. Con questo nuovo aggiornamento, verrà inclusa una quarta opzione che consente di bloccare una persona specifica senza influire sul resto dei contatti.

La funzione è ora disponibile nella versione beta dell’app e dovrebbe essere implementata nelle prossime settimane o mesi per tutti gli utenti.

2

Non c’è limite di tempo per eliminare il messaggio

Cancellare i messaggi da una conversazione WhatsApp era una delle funzioni più apprezzate dagli utenti, ma ha un inconveniente: il tempo per cancellare un messaggio “per tutti” è limitato. Se vuoi eliminare il messaggio dopo 68 minuti dall’invio, l’app non lo consentirà più, quindi rimarrà nella chat per sempre, puoi semplicemente eliminarlo dalla conversazione per te stesso. Tuttavia, questo potrebbe cambiare dal 2022. Secondo 91 cellulareLa società prevede di eliminare definitivamente questo limite.

3

Supporto multi-dispositivo

WhatsApp non può essere utilizzato su più dispositivi senza fare affidamento sulla connessione del telefono, anche se questo potrebbe cambiare l’anno prossimo. Qualche tempo fa, l’app di messaggistica ha lanciato il suo servizio di multiconnessione beta che consente all’utente di connettere il proprio account su un massimo di quattro dispositivi diversi contemporaneamente, anche senza una connessione Internet. come 91 cellulareWhatsApp vuole estendere questa opzione ad altri utenti.

4

società

Secondo il cancello Sviluppatori XDAWhatsApp sta sviluppando una nuova funzione chiamata ‘Comunità, che sarebbero gruppi con idee simili che si riunirebbero in un gruppo più ampio in cui i funzionari avrebbero un maggiore controllo. L’obiettivo di questo nuovo strumento è quello di unire i diversi gruppi in una comunità più globale in cui i membri hanno gli stessi interessi.

Il funzionamento del nuovo strumento, che è in fase di test in alcune versioni beta dell’app per iOS e Android, sarà simile a quello di Slack. Al momento, la data di lancio delle Comunità WhatsApp è ancora sconosciuta, anche se dovrebbe arrivare il prossimo anno.





Leggi anche

redazione

5

bobine di Instagram

secondo WABetaInfoLa piattaforma di messaggistica prevede di eseguire Instagram Reels (brevi video) dalla stessa app. Questo potrebbe far parte del piano di Meta (ex Facebook) per integrare tutte le fantastiche app di social media che possiedi.

6

“Leggi dopo”

L’opzione Leggi più tardi sostituirà l’opzione Chat archiviate. secondo WABetaInfoLe conversazioni che sono state salvate per una lettura successiva verranno archiviate in un tipo di cartella che apparirà nella parte superiore della chat. Se c’è una conversazione all’interno di questa cartella, l’utente non riceverà le sue notifiche.

7

Checkout WhatsApp

La disconnessione da WhatsApp sostituirà il pulsante “Rimuovi account”. Secondo un rapporto di WaBetaInfoL’app consentirà agli utenti di disconnettersi dai propri account WhatsApp dai propri dispositivi, proprio come Facebook e altri social network. La funzione è stata scoperta di recente in versione beta e verrà implementata nelle versioni iOS e Android dell’app nel prossimo futuro.

8

Trascrizione dei memo vocali

WhatsApp potrebbe sviluppare una funzione che elabora le note vocali e le converte in testo. L’obiettivo di questo strumento è rendere il messaggio più facile da capire. Non è ancora noto quando entrerà in funzione.

9

Rispondi ai messaggi con gli emoji

WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità in modo che gli utenti possano rispondere ai messaggi con emoji. Più piattaforme di messaggistica consentono già questa opzione, come Messenger, Slack o Instagram. Secondo WABetaInfo, apparirà una bolla sotto ogni messaggio con l’estensione emoji preselezionato