Felix Plasencia nominato nuovo ministro degli Esteri del Venezuela

dopo l’appuntamento Felix PlacenciaIl presidente Nicolas Maduro, che finora ha servito come ambasciatore in Cina, a capo del Ministero del potere popolare per le relazioni estere, ha annunciato che “Ha una grande responsabilità nel continuare l’eccellente lavoro diplomatico svolto da Jorge Ariza”, ha aggiunto.

Allo stesso modo, ho nominato il signor Felix Placencia nuovo Cancelliere della Repubblica. Ha un'enorme responsabilità nel portare avanti l'eccellente lavoro diplomatico svolto da Jorge Ariza.

Ariza, che è cancelliere dall’agosto 2017, sarà il nuovo ministro dell’Industria e della produzione nazionale.

Il compagno Jorge Ariza è nominato ministro delle industrie e della produzione nazionale. Con la loro capacità di lavoro, intelligenza e impegno, avanzeremo con maggiore forza nel rivitalizzare le forze produttive della nazione. Produrre tutto in Venezuela, questo è l’obiettivo! – Nicola Maduro (@Nicolas Maduro) 19 agosto 2021

Dopo aver conosciuto le date, Ariza ha accolto con favore la nomina di Felix Plasencia come nuovo cancelliere della Repubblica e ha approvato tutto il sostegno datogli nell’esercizio delle sue funzioni.

“Fa affidamento incondizionatamente sulla nostra esperienza accumulata nella lotta per garantire il successo finale della diplomazia di pace bolivariana”, ha detto Ariza in una lettera al nuovo ministro degli Esteri.

“Sono onorato di servire il mio coraggioso popolo in momenti così difficili, anni complicati di continua aggressione su tutti i fronti. Abbiamo superato ogni attacco dell’imperialismo con il profondo patriottismo, la fermezza e la guida consapevole del presidente Nicolas Maduro”, ha aggiunto sul suo account Twitter.

Sono onorato di servire il mio coraggioso popolo in momenti così difficili, anni complessi di costante aggressione su tutti i fronti. Superiamo ogni attacco dell'imperialismo con il profondo patriottismo, la fermezza e la guida consapevole del presidente

Allo stesso tempo, ha sottoscritto il suo impegno a contribuire alla ripresa produttiva del Paese, nonostante il blocco economico di Washington, dalle sue nuove funzioni di Ministro dell’Industria e della Produzione.

Il Segretario Esecutivo dell’Alleanza Bolivariana per i Nostri Popoli Americani – ALBA-TCP, Sacha Llorente, ha inviato una lettera di benvenuto a Jorge Ariza “per il suo straordinario lavoro” alla guida della diplomazia venezuelana. “Lui (Ariza) è un vero cittadino della grande patria. Gli auguro ogni successo nei suoi nuovi incarichi”, ha scritto ALBA-TCP.

per questa parte, Sullo stesso social network, Plasencia ha dichiarato: “Accetto con tutto l’impegno e l’orgoglio questa nuova responsabilità che assumerò. Grazie al presidente Nicolas Maduro, continuiamo a lavorare per il Venezuela”.

Ricevo con tutto l'impegno e l'orgoglio questa nuova responsabilità che mi assumerò, grazie mille

Continuiamo a lavorare per il Venezuela! https://t.co/rfk1EiItIB – Felix Placencia (PLASENCIAFELIX) 19 agosto 2021

Maduro ha annunciato diversi cambiamenti al suo gabinetto, spinti dalla nomina di alcuni dei suoi membri come candidati per il Partito Socialista Unito del Venezuela alle elezioni provinciali e comunali del 21 novembre.

Il presidente venezuelano ha nominato l’attuale governatore di Monagas, Yelitz Santaella, capo del ministero dell’Istruzione. Al Ministero degli Interni e della Giustizia, ha nominato l’ammiraglio in pensione Remigio Ceballos, che fino a luglio ha servito come capo di stato maggiore del comando delle operazioni strategiche delle forze armate venezuelane (Sivanp).

Allo stesso modo, Margod Godoy ha nominato ministro per le donne e l’uguaglianza e William Serrantes Pinto ministro per lo sviluppo minerario ecologico.

