Con la nazionale spagnola, il Qatar ha vinto la Coppa d’Asia nel 2019 ma non ha ospitato bene i Mondiali

La Federazione del Qatar lo ha inviato con lode in riconoscimento dei suoi successi storici

spagnolo Felice Sanchez Smettila di essere specifico Qatar. il Federcalcio del Qatar (QFA) Ha deciso di non rinnovare ancora il contratto del tecnico spagnolo Brutta immagine presentata dalla squadra di casa di Coppa del Mondo.

il Federcalcio del Qatar Ho deciso di non rinnovare il mio contratto Felice Sanchez come selettore per QatarChe termina sabato 31 dicembre, ha spiegato l’organizzazione nel suo resoconto Cinguettio. marzo SanchezEra previsto dopo 47 anni Qatar Hanno perso tutte e tre le partite di Coppa del Mondo, cosa che non è mai accaduta a una squadra di casa in un torneo.

il male Globalismo Non appanna il suo tempo con la squadra del Qatar, che ha vinto Coppa d’Asia 2019 Nel Gli Emirati Arabi Uniti. Di conseguenza, il Federcalcio del Qatar Mandalo con lode: “Abbiamo passato degli anni fantastici insieme, pieni di tanti bei momenti, che vivranno per sempre nella storia del calcio del Qatar”.