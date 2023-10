FEP 2024: Feed, confermati Lana Del Rey e Kendrick Lamar? Questo è noto

Feid, Lana del Rey e Kendrick Lamar sono alcuni degli artisti che si dice parteciperanno all’Estéreo Picnic Festival 2024. Foto: archivio privato

L’Estéreo Picnic Festival si prepara a celebrare la sua tredicesima edizione il prossimo marzo 2024, il 21, 22, 23 e 24. Questo martedì inizia la prevendita esclusiva per i clienti del Bancos Aval (Bogotá, Oeste, Popular e AV Villas) e venite!

Anche se non esiste un programma confermato, chi vorrà assistere al festival potrà acquistare i biglietti tramite la prevendita esclusiva, o in vendita al grande pubblico, che inizierà alle ore 9:00 del 2 novembre. Palco di Creyentes, che “segna l’inizio della vendita dei biglietti per l’Estéreo Picnic Festival. Qui premiamo i religiosi dei nostri giorni, che hanno fiducia nella qualità del FEP, che nel corso delle sue 12 edizioni ha attirato alcuni dei migliori artisti per creare un “mondo diverso”. Offriamo prezzi più bassi per i set VIP e per il grande pubblico come parte di questa tradizione che celebriamo fin dalle prime edizioni del festival”, afferma il sito ufficiale di e-ticketing, dove si acquistano i biglietti.

Uno degli artisti confermati per partecipare nel 2024 è la band americana Blink-182, che è stata confermata per partecipare all’edizione 2023, ma a causa di un intervento chirurgico in cui la mano del batterista Travis Baker è stata compromessa, non hanno potuto partecipare. “So che state aspettando questo momento da molto tempo, anche noi, ma abbiamo bisogno che Travis sia di nuovo forte in modo da poter fare ciò che deve fare. Noi tre danzeremo fino al 2024 con tutti voi. Li adoriamo”, commentò all’epoca il chitarrista Tom DeLonge sui social.

Resta invece un mistero chi saranno gli altri artisti che accompagneranno la band sull’etichetta, ma secondo indiscrezioni sui social ci sarebbero nomi come Lana Del Rey, Kendrick Lamar, 30 Seconds to Mars e Vid . , sono tra i potenziali artisti che daranno vita al festival che si terrà presso il campo da golf Briceño 18, alla periferia di Bogotá.

Secondo una dichiarazione di Radioacktiva, il cantante dei 30 Seconds to Mars Jared Leto ha confermato che sarà presto in America Latina; Il giornalista Julio Cesar Escovar ha detto all’attore che sperava di “vederli molto presto”, al che Leto ha risposto: “Saremo lì a marzo, quindi ci vedremo presto”.

Voci su artisti come Feid, Lana del Rey, Sam Smith e Kendrick Lamar sono nate dalle speculazioni degli appassionati di musica e festival sui social media, che affermano che Estéreo Picnic ha prossime date con festival come Lollapalooza in Argentina, Cile e Brasile. Hanno condiviso alcune delle loro esibizioni in diverse occasioni, come è successo quest’anno, e cantanti come Rosalía, Billie Eilish e Lil Nas

Il manifesto ufficiale dell’Estéreo Picnic 2024 sarà annunciato al pubblico nelle prossime settimane.