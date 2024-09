Fernando Alonso dà la realtà all’Aston Martin F1 al Gran Premio di Singapore: “Siamo la settima squadra”

La gara del Gran Premio dell’Azerbaigian ha lasciato Fernando Alonso con un risultato molto lontano dalla realtà. Lo spagnolo è riuscito a conquistare 8 punti dopo aver concluso sesto, ma con Sergio Perez e Carlos Sainz rimasti indietro, entrati in collisione un giro prima della fine della gara.

Lontano dal ritmo della registrazione

Se è vero che la squadra britannica si è mostrata molto ottimista in diverse occasioni, come all’inizio della stagione, ora la situazione è un po’ diversa. Almeno da parte dello spagnolo, che ha confermato di non essere solo dietro ai primi quattro piazzamenti ottenuti da McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes, ma ha anche aggiunto Haas e Williams come squadre da battere.

Questi ultimi sono migliorati con il passare delle gare, soprattutto il team britannico, che è riuscito per la prima volta in tutta la stagione a segnare 10 punti a Baku. Diviso in 4 per Franco Colapinto e 6 per Alex Albon. Per questo motivo l’asturiano arriva al Gran Premio di Singapore con più pessimismo del solito, assicurandosi un settimo posto finale.

Muhammad Rasfan//Immagini Getty

“Siamo la settima squadra, la nostra posizione normale è 13°, 14° o 15°. Arrivare ottavo a Baku è stato un miracolo, e anche arrivare 10° a Monza è stato un miracolo. Se centrassimo i punti anche qui sarebbe un miracolo. “Non penso che questa macchina sia ora dove dovrebbe essere”, ha detto il pilota dell’Aston Martin.

“Sarà probabilmente la gara più impegnativa del calendario, quindi mantieni il tuo livello di concentrazione per tutto il fine settimana E continua: “Iniziare il venerdì nel modo giusto è importante affinché la macchina ti dia fiducia e possa collezionare giri utili sabato e domenica”.

“Non ci arrendiamo, ma non possiamo avere speranze surreali perché potrebbe piovere o siamo a Singapore. “Dobbiamo essere realistici e accettare la nostra situazione”, ha concluso Fernando Alonso.

Il pilota dell’Aston Martin arriva così al Gran Premio di Singapore e il suo obiettivo è lottare per la zona punti, anche se sottolinea che ora ci sono più squadre davanti a lui.

