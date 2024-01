Fernando Alonso era affascinato dallo sci in Italia

Piloti Formula 1 Approfittano delle vacanze invernali per godersi le vacanze. Fernando AlonsoCome è sua consuetudine, coglie l'occasione per rafforzare la sua opposizione in vista della prossima Coppa del Mondo 3 marzo Dentro Bahrein Con l'intenzione di arrivare nella posizione giusta.

Per questo motivo, questa domenica lo spagnolo ha svolto una doppia seduta sportiva: palestra al mattino e sci al pomeriggio. Fernando Alonso ha condiviso sui suoi social una discesa su una delle piste da sci della città italiana. Bosco della Val Gardena. La sua immagine mentre scia a tutta velocità ha lasciato a bocca aperta i fan della F1.

Ma Fernando Alonso trova anche il tempo per godersi le vacanze con la famiglia. Per il secondo anno consecutivo, l pittura Ha trascorso il Capodanno a Monaco con George Russell: la loro foto è diventata virale anche durante le vacanze.

Presentazione dell'AMR24

Fernando Alonso continuerà la sua preparazione fisica fino al mese prossimo 12 febbraio 2024 Fu finalmente consegnata la nuova vettura Aston Martin, la prima ad essere completamente ridisegnata Dan Fallows. Le aspettative sono alte dopo una prima stagione da sogno.

Lui AMR24 Fai qualche giro Silverstone Per usufruire del chilometraggio nel “giorno delle riprese” consentito FIA. Dopo la formazione intermedia 21 e 23 febbraioIl campionato del mondo inizia il 3 marzo con il Gran Premio del Bahrein.