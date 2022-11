Fernando Alonso pensa che i campionati di Max Verstappen siano più preziosi di Lewis Hamilton

Fernando Alonso crede che vincere campionati contro diversi piloti e squadre sia diverso dal vincere solo contro un compagno di squadra.

Fernando Alonso Dice che è il mio mondiale Max Verstappen pari a più di sette di Lewis Hamilton.

Max Verstappen superare Lewis Hamilton All’ultimo giro dell’ultima gara del 2021 per il suo primo titolo prima di vincere il titolo 2022 in Gran Premio del Giappone Con quattro gare rimaste.

Fernando Alonsoche ha vinto due titoli nel 2005 e nel 2006, è stato compagno di squadra di Lewis Hamilton Nel 2007 quando l’aspra rivalità ha aperto le porte a Kimi Raikkonen Vincerà il titolo.

Alonso Non la penso così Hamilton o anche Michael Schumacher Ha vinto titoli nello stesso modo in cui ha vinto Verstappen.

“Ho molto rispetto per Lewis, ma è diverso quando vinci sette titoli mondiali quando devi solo combattere il tuo compagno di squadra”, ha detto. Fernando Alonso al giornale di Telegraaf.

“Quindi penso che un campionato valga meno degli altri con meno titoli, ma dovevi lottare contro altri piloti con materiale uguale o addirittura migliore”.

“Nel 2005 e nel 2006 ho iniziato bene l’anno e sono riuscito a prendere il comando. Poi altri avrebbero potuto avere una macchina migliore, ma sono stato in grado di affrontare quel divario”.

“Non ho mai dovuto combattere i miei compagni di squadra per vincere questi titoli. Inoltre non ho mai visto Max combattere con lui. [Sergio] Perez o [Alex] Albon per vincere le gare”.

Ma Schumacher in particolare ha lottato con il suo compagno di squadra per diventare il campione cinque volte di seguito e Hamilton ha lottato con Rosberg e [Valtteri] scarpe. È diverso, credo”.

Fernando AlonsoDopo aver pubblicato queste informazioni, ha pubblicato sui social network: “Ancora una volta … Per favore, tutti i tornei sono fantastici, meritati e stimolanti. Incomparabili tra loro e godiamoci gli eroi e le leggende del nostro tempo. Sono stanco della ricerca costante per i titoli. Divertiamoci”.

Lewis Hamilton ha battuto il suo compagno di squadra?

Fernando Alonso Ha una discussione per quattro campionati Lewis Hamilton.

Ha vinto Hamilton Filippo Massa Da Ferrari All’ultimo giro della stagione 2008 nel suo primo campionato Timo Glock Nella penultima curva in Gran Premio del Brasile per il lavoro di cui ho bisogno.

Fernando Alonso Hai ragione su questo Hamilton Ha poi battuto il compagno di squadra conquistando i due titoli successivi, superando la sfida di Nico Rosberg nel 2014 e nel 2015. Rosberg ha poi battuto Hamilton nel 2016.

Lewis Hamilton Era Sebastian Vettel S Ferrari Un contendente per i prossimi due campionati nel 2017 e nel 2018. Il secondo, in particolare, può essere considerato un enorme fallimento per la Ferrari vista l’auto che possiede. È anche la stagione in cui Vettel è caduto gravemente durante la guida Gran Premio di Germania sul bagnato

Nel 2019 e nel 2020, Hamilton Era quasi impareggiabile, con il suo compagno di squadra Valtteri Bottas Finisci un secondo lontano entrambe le volte.

2° Campionato Max Verstappen Era molto simile al quarto e al quinto di Lewis Hamiltoncon la sfida iniziale al campionato Ferrari Che è crollato quando la squadra si è arresa in modo spettacolare.