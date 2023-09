Fernando Botero sarà sepolto accanto alla moglie Sofia Wari a Pietrasanta, in Italia

Nella città fu sepolto anche il corpo della moglie dell’artista, Sophia Vari. Foto: EFE – Simone Giannini/Pixabay

Fernando Botero è morto questo venerdì, 15 settembre, a Monte Carlo, Monaco. Il pittore e scultore ha 91 anni. L’artista è nato a Medellin, ma dagli anni ’50 ha vissuto in diverse città e paesi. a Barcellona e Madrid, Spagna; Parigi, Francia; e New York, USA, sono alcune delle città in cui ha vissuto.

Altri luoghi in cui visse l’artista furono la città di Pietrasanta, nel nord della regione Toscana, in Italia. L’area in cui artisti del Rinascimento come Leonardo da Vinci e Michelangelo scelsero il marmo per le loro sculture. Lì è sepolta la moglie di Botero, Sofia Warri, morta il 5 maggio all’età di 83 anni. La città era la residenza e lo studio occasionale dell’artista, il che gli dava uno stretto rapporto con il sito.

“Mio padre è l’uomo più semplice del mondo. Non ne abbiamo mai parlato, ma mio papà ha voluto che la sua salma riposasse a Pietrasanta, che per lui, Sofia e tutta la famiglia era molto importante, dove aveva una casa e dove ha lavorato per oltre 40 anni. La sua vita, vita. Lì, alla fine, i suoi resti saranno sepolti in un piccolo e bellissimo cimitero vicino a Sofia, alla periferia della città”, ha detto Lena Botero, la figlia dell’artista, in un’intervista a Blue Radio.

Due opere del colombiano, “La Porta dell’Inferno” e “La Porta del Paradiso”, si trovano nella città italiana. Foto per gentile concessione

La Columbia ha donato molte opere alla città. L’artista ha lavorato alle sue sculture in bronzo presso la Mariani Fonderia. “Quello che mi piace di più di lui è il rispetto che ha sempre avuto per gli artigiani. Il rapporto tra colleghi, tanto rispetto e questa è la cosa più importante”, ha detto Adolfo Acolini, proprietario della Fonderia, in un’intervista a Noticias Caracol.

Molte delle sculture dell'artista si trovano nella parte centrale della città italiana. Foto: Alejandro López Mejía

