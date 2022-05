Fernando Gaviria è stato autorizzato in una manovra pericolosa in volata

EsCiclismo.com Road Race 05/12/2022

Il ciclista colombiano Fernando Gaviria (Emirati Arabi Uniti) è stato autorizzato giovedì dall’organizzazione del Giro d’Italia, che è stato spinto dal team DSM a ciclista ed è stato spinto al 150° posto nell’ultima sesta tappa del gruppo principale. Negli ultimi metri di viaggio.

Non potendo resistere all’arrivo dello sprint, Caviar ha occupato la strada del suo speciale, Alberto Daines (DSM) e ha impedito al giocatore italiano di avanzare alle fasi finali.

“Penso che fossimo in un’ottima posizione per andare in finale. È stato uno sprint finale caotico, ma abbiamo continuato a correre insieme. È stato davvero positivo. I Dainies sono partiti bene, c’è stato un po’ di somiglianza nel metro finale, ma sfortunatamente la motivazione ci ha impedito di correre a una conclusione con un altro partner “, ha dichiarato il manager del DSM Matt Winston in una nota. Twitter.

Giudici che hanno esaminato le immagini Spirale d’Italia Nella fase precedente, nella quinta, aveva deciso di far giocare il pilota colombiano in un altro momento riprovevole.

Video dell’ultimo chilometro del livello 6 del Giro d’Italia







