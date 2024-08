Fernando Puma Martinez avrà una rivincita con Kazuto Ioka

In mezzo a grandi fanfare, circondati dalle bandiere del Boca, e in una festa breve ma intensa al club El Porvenir di Quilmes, Fernando “Puma” MartinezIl campione del mondo unificato IBF e WBA dei super mosca ha parlato del suo futuro.

Ciò avvenne durante un incontro di boxe trasmesso in televisione eliminazione diretta, Venerdì 23 agosto. Nella battaglia principale, Jeremias Ponce, Ex campione del mondo IBO, Ha vinto ampiamente ai punti contro Alexis “Terrible” Torres, l.e.lUna partita di 10 round di grande intensità.

Ma prima della partita, è stato il momento di Fernando Martinez, che è entrato sul ring circondato dalle bandiere del Boca, acclamato da tutto il pubblico che riempiva l’impianto.

Il dottor Luis Dovi, presidente della Federazione Argentina di Pugilato, gli ha consegnato una medaglia, poiché Martinez è diventato il campione unificato delle due entità il 7 luglio, quando ha sconfitto a Tokyo Kazuto Ioka, che lanciava la sua versione della WBA. Fernando ha così aggiunto una nuova cintura a quella che già gli era stata regalata dalla Federazione Internazionale.

Circondato da Rodrigo Calabrese Ed ex campione del mondo Marcos “Chino” MaidanaFernando è stato intervistato da Rodney Acosta ed era lì quando era l’unico campione del mondo argentino Ha confermato che tutto è sulla buona strada per la sua rivincita con Kazuto Ioka il 31 dicembre a Tokyo.

È una buona idea rivedere alcuni dati di quell’epica prima edizione del combattimento, trasmessa da Eliminazione ESPN. L’argentino imbattuto Fernando “Puma” Martinez (17-0, 9 KO), ha unificato le cinture dei super mosca WBA e IBF Ingaggiando un’estenuante battaglia con il giapponese Kazuto Ioka (31-3-1, 16 KO), e Ha vinto con decisione unanime in dodici round Allo stadio Ryogoku Sumo di Tokyo, in Giappone. Stanley Christodoulou (Sudafrica) e Jean-Pierre Van Emschoot (Belgio) hanno segnato rispettivamente 117-111 e 116-112, mentre Edward Hernandez (Stati Uniti) ha votato con 120 voti contro 108, tutti a favore dell’argentino. L’arbitro è stato Luis Pabon (Porto Rico).

Adesso è in arrivo la seconda edizione. “La pressione, come sempre, sarà per gli altri, non per me. Sono molto contento perché Ioka è un grande guerriero e sarà ancora una volta una battaglia barbara”.Martinez ha detto. “Ringrazio il pubblico e tutti gli abitanti del Boca per questo sostegno e questa festa”, ha detto con entusiasmo.

A sua volta il suo allenatore, Calabrese, ha detto: “Per i tifosi giapponesi Fernando è già una leggenda. Non è facile vincere in Giappone, e tanto meno lui ha vinto, quindi ora combatterà nella data più importante della boxe giapponese, il 31 dicembre, in una rivincita che attira molti perché la prima è stata una guerra totale.

Durante la trasmissione abbiamo condiviso le storie di Alejo Rivera e i commenti di Mariale Espinosa, che era in campo in quella rissa trasmessa da Canal Eliminazione ESPN E Disney+L'annuncio di Martinez è stata la ciliegina sulla torta.

La stessa seraDavid “Yakari” Benitez ha causato il turbamento sconfiggendo Leonel “Fashion” Avila. A sua volta, Sconfitto da Lorenzo “Nino” Gerez Per ko tecnico di Mattia Gallucci agli ottavi mentre nei due turni supplementari c’è stato il pareggio. Tamara Fernandez ha pareggiato con Mia Soledad Nieves ed Enzo Muñoz con Alan Ezequiel Lugo.

Naturalmente è stato l'annuncio del nuovo incontro per "Puma" Martinez a dare un tocco diverso alla trasmissione della partita.