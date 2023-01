Ferran e Memphis “si sacrificano”

Torre Ferran S Memphis Depay hanno dato Fai un passo indietro dalla sua rappresentazione nella Coppa del Re. Tanto che il più possibile Conosciuto comepraticamente trascurato Da titolare domenica contro l’Atletico Madrid. e nemmeno Assenza A partire dal Roberto Lewandowskiche cosa Incontrerà le prime tre partite di Punizione in campionatoBasterebbe che entrassero in squadra. Ora ce ne sono due Attaccanti sicuri In undici salterebbe a wanda metropolitano: osman Dembélé S Ansu Fati.

Ora si tratta Vedi chi accompagnerà per questo calciatori A completare il tridente offensivo. Rimescolare i tecnici Due opzioni: Da una parte, RavenhaChe è stato un sostituto in coppa e ha contribuito molto Soluzione Nel gioco quando è entrato in campo, con mirare e aiutareD’altra parte, quale opzione Javi cade come estrema sinistra. Quello che sembra chiaro è che Ansu Fati, che ha avuto ottimi minuti contro l’Intercity, sarà il centravanti.

il alternativa gavi è un Valutazione seriamente All’interno del personale, in quanto può significare inclusione Un altro centrocampista All’interno della squadra e maggiore controllo del gioco. Ed è oggi Titoli indiscutibili Pedro S Frankie De Youngcon Sergio Busquet Anche all’interno della quota, però succo il 120 minuti A partire dal Partita di Coppa Ciò potrebbe influire sulle condizioni fisiche del giocatore prima della partita di domenica.

Ad ogni modo, c’è un file interesse in agguato all’interno Tecnici per non essere riusciti sotto porta: Bacio spagnolo furono creati 21 volte Con equilibrio A L’unico obiettivomentre Questo bacio Tra le città erano 29, con Quattro gol nella borsa. Questa mancanza di efficienza è aggravata da Statistiche Che è stato consegnato sia da Memphis che da Ferran, certo incapacità avere a che fare con sempre dritto: Ferran aggiunta rinforzarsi LaLiga contro solo singolo Menfi In totale quindici giorni.

questo è mancanza di successo e il Prestazioni scarse per entrambi Costringono a Grave “adozione Liwei” da parte dei tecnici dovrebbe Prova il contrarioSoprattutto con l’offerta delle prossime tre giornate di Liga, dove non potranno contare sull’attaccante polacco. Menfi S Ferran Erano chiamati essere un’alternativa Nel gioco d’attacco, invece inefficacia da lunedì li lascia fuori Di tutti i gironi, almeno per la partita di domenica.