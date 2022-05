Ferrari SP48 Unica, l’esclusiva e super unica Maranello

Sotto il cappuccio Ferrari SP48 Unica ha forza Motore V8 biturbo da 720 CV S 557 libbre-piedi di coppiaPiace Saluto F8. Il L’accelerazione da 0 a 100 km/h è garantita in 2,9 secondiMentre La velocità massima è fino a 340 km/h. Con questo in mente, la mod si è concentrata solo sull’aspetto e non Le prestazioni di questa vettura sportiva Con qualche aumento di potenza o messa a punto specifica.

lo straordinario Ferrari SP48 Unica Creato in esclusiva per uno dei clienti più affezionati in cavallo da saltoche ha partecipato attivamente in ogni fase della sua creazione di questo audace Reinterpretazione della berlinetta matematica Il che esalta il suo spirito competitivo e con la sua vocazione alla velocità.

Cos’è il Programma Progetti Speciali?

un programma Progetti Speciali Ferrari Ha lo scopo di sviluppare e creare modelli unici chiamati Una voltache presenta un design esclusivo basato sui desideri di un cliente, che ne diventa proprietario cavallo da salto Assolutamente unico al mondo.

Ogni progetto parte dall’idea del cliente e viene sviluppato con un team di designer Centro Stile Ferrari.

Dopo aver definito gli aspetti progettuali, procede alla creazione di disegni tecnici dettagliati e un mockup, prima di iniziare a costruire il veicolo unico. Il processo dura più di un anno, durante il quale Il cliente partecipa a tutte le fasi di sviluppo e verifica del progetto.

Il risultato è una Ferrari unica Perché c’è una sola unità al mondo che porterà il logo del Cavallino Rampante e sono costruite secondo i più alti standard di eccellenza che caratterizzano ciascuna delle vetture di Maranello.