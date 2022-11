Ferrer: “Spagna, Italia e America le favorite”

L’ex tennista spagnolo e direttore della Coppa Davis David Ferrer Ha rilasciato un’intervista a EFE in cui ha esaminato i tavoli del torneo, i suoi preferiti e le opzioni della Spagna.

Risultati della concorrenza

La Spagna ha alzato la Coppa Davis nel 2019 nella prima edizione organizzata dal Cosmos. Il torneo non ha potuto essere giocato l’anno successivo a causa della pandemia di coronavirus e nel 2021 la Federazione Russa ha sconfitto la Croazia 2-0. Questa volta, l’International Tennis Federation (ITF) ha sospeso la Russia a tempo indeterminato, quindi non può difendere il suo titolo.

Le croci di questa fase finale della Coppa Davis sono Australia-Olanda (22 novembre), Spagna-Croazia (23 novembre), Italia-USA (24 novembre) e Germania-Canada (24 novembre). Le semifinali si giocheranno il 25 e 26 e la finale il 27.

Una persona di Jávea ha spiegato che nell’edizione finale del torneo, che si svolgerà dal 22 al 27 novembre al Martin Carpeña Sports Palace di Málaga, le partite non dureranno fino all’alba come nel 2019. Il formato è alimentato da Cosmos.

Si considera il favorito perché sa com’è giocare la Coppa Davis poiché ha vinto il torneo tre volte nel 2008, 2009 e 2008 e con la Spagna. Nel 2011 si è congratulato con la città di Malaga come luogo per la Coppa Davis nel 2022 e nel 2023, dicendo che non sapeva nulla del luogo nel 2024, e in questa edizione, per la prima volta, ha parlato grazie all’accordo tra Cosmos ed Ecovitrio, l’impronta di carbonio lasciata dalla concorrenza, hanno concluso sulla vita che aveva vissuto dal 2019, anno del suo pensionamento.

Programma della Coppa Davis

“Tranne giovedìChe ci sarà un doppio giorno, I giorni rimanenti avranno un eliminatore al giorno E le feste sarebbe vantaggioso non prolungarsi fino all’alba. Questo è successo a noi il primo anno, e ora è cambiato. L’obiettivo è che le squadre si rilassino.

Favorito per vincere la Coppa Davis

“Ritengo che Spagna, USA e Italia siano le stesse favorite, ma questi ultimi due si affronteranno nei quarti di finale. Anche la Spagna affronterà un quarto di finale molto complicato contro la Croazia. L’Italia arriva con giocatori che danno il meglio di sé, come Matteo Berrettini (15° nella classifica ATP) e Janic Sinner (12) con lo spagnolo Carlos Algaras (1) e Roberto Bautista (Roberto Bautista) il secondo giocatore più integrato (1). 20) Pablo Carreno (14) e quella coppia sono molto importanti in Coppa Davis e, in questo senso, gli USA hanno una squadra davvero eccezionale.

Gioca a Coppa Davis

“La Coppa Davis continua ad essere attraente per i migliori giocatori. È molto stretto con quello che sta succedendo e il calendario. Ma l’importante è che storicamente è un torneo molto importante. Giocare per il tuo paese ti mette ancora più pressione. Vincere la Coppa Davis si ottiene solo vincendo un Grande Slam”.

Malaga è la sede della finale

“La vendita dei biglietti sta andando bene, soprattutto per le partite già piene in Spagna. D’altra parte, in altri partiti, lavorano per garantire che il maggior numero possibile di persone partecipi. Fin dal primo momento, le società di Málaga sono state molto desiderose di ospitare la fase finale e tutto è stato collegato. Per me, spagnolo Sono entusiasta che sia a Malaga”.

Coppa Davis 2024

“Nulla è stato deciso su cosa accadrà dopo il 2024, ci sono state relazioni in passato che hanno posto la fase finale della competizione in Medio Oriente nel prossimo futuro. La Coppa Davis è globale, internazionale e ovviamente deve essere ampliata. Ma non so se cambierà, vedremo.

Progetto Vetro Ambientale

“La Coppa Davis ha lavorato con Ecovidrio negli ultimi tre anni E cerchiamo di rendere la concorrenza il più stabile possibile. A Malaga è in costruzione un campo da tennis con 22.000 kg di vetro riciclato. Non l’ho ancora visto, non vedo l’ora di vederlo di persona. L’obiettivo è sensibilizzare le persone sull’importanza della sostenibilità”.

La sua carriera da ex tennista professionista

“Da quando mi sono ritirato tre anni fa, non c’è stato un giorno in cui mi sia perso gareggiare. Sto vivendo un’altra fase della mia vita e mi sto divertendo molto. Ora ho un’altra vita come direttore del Trofeo Conte de Goto e direttore della Coppa Davis. Mi sento realizzato e voglio imparare un altro aspetto della mia carriera legato al tennis. Inoltre, sto ancora giocando la Legends Cup e sto cercando di mantenermi in forma.