Ferrovial vince con Vinci Canada il progetto più grande della sua storia | comp

reparto edile Ferroviario Attuato, in collaborazione con Vinci Mega progetto di costruzione, che è davvero la sua opera più grande premiata in tutto il mondo. Entrambi parteciperanno ai lavori di progettazione, costruzione e finanziamento di una delle divisioni Linea di estensione della metropolitana di Toronto (Canada). Il contratto è stato vinto in concorrenza con l’offerta che stavano facendo Plenaria e WeBuild. Anche nelle prime fasi della competizione ha mostrato interesse bulldozer (ACS) Forma un’alleanza con Aecon e Strabag.

Metrolinx e la Toronto Transportation Authority Hanno scelto il Ferrovial Consortium per collegare la Ontario Exposition Station, in centro, all’Ontario Science Center. Il progetto è stato battezzato Ontario Line South Civil e l’importo economico sarà tenuto segreto fino alla chiusura finanziaria.

Total Ontario Line Project 15,9 km di lunghezza e 15 stazioni, Il suo valore è stimato tra 9,6 e 10,2 miliardi di dollari canadesi (da 7.300 a 7.750 milioni di euro). Ferrovial e Vinci saranno responsabili di 6,7 km, di cui 6 km di gallerie. I costruttori dovranno anche costruire sette stazioni, sei delle quali sotterranee. La durata dell’attività è stimata in Sette anni Dovrebbero entrare in funzione nel 2023.

Il gruppo vincitore affronta Aecom, Cowi, GHD e Spanish CINER In qualità di progettisti, Ferrovial Construction e Janine Atlas saranno le imprese di costruzione, mentre Agentis Capital fungerà da consulente finanziario.

Punto di riferimento storico di Ferrovial

Ignazio GastonIl CEO di Ferrovial Construction ha osservato: “La Ontario Line South Civil diventerà il più grande contratto fino ad oggi intrapreso da Ferrovial Construction in tutto il mondo. Avere un progetto di queste dimensioni e portata in cantiere ti dà un’idea dell’esperienza dell’azienda e il valore che apporta ad alcuni dei più complessi progetti infrastrutturali al mondo.

La futura linea metropolitana servirà più di 227.000 potenziali utenti e tenterà di risolvere la saturazione dell’attuale Linea 1 (Yonge-University).

Il gruppo spagnolo afferma di aver costruito più di 165 stazioni della metropolitana a Madrid, Lisbona, Londra, Sydney o Santiago del Cile. Recentemente è stata aggiudicata la costruzione di un tratto della linea 18 della metropolitana di Parigi, che collega l’aeroporto di Orly con l’aeroporto di Versailles Chanters.