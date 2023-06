Festa della Repubblica Italiana: Passione e Omaggi a Lomas di Zamora :: Notizie da Lomas di Zamora

Con una festa molto emozionante alla Golden Hall Unione Italiana e Società StellareLa comunità ha ricordato il 77° anniversario del referendum che ha portato all’elezione della Repubblica Italiana a forma di governo e ha celebrato il 30° anniversario della sua inaugurazione. Ambasciata.

imporre Luci verdi, bianche e rosse All’avanguardia dell’associazione italiana è stato il primo riconoscimento della comunità. Posizione della strada Spagna 37 A mezzanotte di venerdì il palazzo comunale ha assunto i colori della bandiera italiana, così come il palazzo.

Il programma è iniziato dopo le 18:30. La comunità italiana ei funzionari diplomatici hanno ricevuto un’elegante accoglienza Stanza d’oro, dove è stato allestito un piccolo palcoscenico per l’azione. Tutti gli occhi erano puntati sulle medaglie d’argento assegnate a 20 uomini di origine italiana arrivati ​​in Argentina 70 anni fa.

Situato in uno degli angoli, il Monte Grande Camera Ha cantato l’inno nazionale argentino e l’inno italiano Fratelli d’Italia. Immediatamente, l’agente consolare Massimo Palozzi e l’ambasciatore italiano Antonio Bugoni Tutti quelli che sono venuti sono stati accolti.

Successivamente, le medaglie sono state presentate emotivamente. Ciascuno aveva il nome dei premiati. Dei 20 citati, 18 sono apparsi e sono stati applauditi mentre si avvicinavano al palco. Balosi li ha accolti tutti e ha scattato delle foto con loro.

Finalmente, Il presidente del Consiglio dei dibattiti di Lomas, Diego CorderaÈ venuto a consegnare una targa speciale al Partito Repubblicano Italiano.

“Le emozioni sono così belle perché tutte queste persone lo stanno esprimendo dopo la pandemia La lingua italiana è molto vivace e molto forte. Per me è un onore e un piacere essere qui. L’Argentina ha persone che vivono qui da oltre 70 anni. L’unità è l’elemento dominante in questa società. Il senso di fratellanza è la cosa più importante, la cosa più bella da vivere e condividere”. Assembramento.

L’ambasciata italiana a Lomas è uno dei nove consolati italiani in Argentina. Ha aperto i battenti il ​​1° marzo 1993, per trasferirsi nell’attuale sede in Avenida il 30 novembre dello stesso anno. Miti 701. Palozzi ha detto che “ci sono molti italiani e comunità italiane nelle periferie meridionali” e che il quartiere ha una forte presenza da decenni: “Lomas de Zamora era uno dei luoghi principali in cui si stabilì la comunità Ora è uno dei luoghi più importanti della società”.

Nel corso dell’atto, il Console Bugioni ha evidenziato il “quarantesimo anniversario del ritorno dell’Argentina alla democrazia” e ha approfondito: “I nostri paesi sono gemellati dai valori dei diritti umani e dell’unità. Dobbiamo ricordare che lavorano ogni giorno per questi valori che possono essere utilizzati come parte della missione di associazioni come questa meravigliosa associazione che celebriamo oggi. In questo giorno celebriamo in modo particolare questi risultati per la pace e i diritti umani”.