Festa dell’amicizia tra Italia e Cuba celebrata a Roma (+foto)

Il festival, con un’ampia partecipazione di pubblico, è stato patrocinato dalle autorità cittadine, dall’Associazione Nazionale Amicizia Italo-Cuba (Anaic) e da altri gruppi di solidarietà con quel Paese, mettendo in luce Irma Castillo, che ha partecipato alla sua organizzazione.

“Un giorno per ringraziare chi ha inviato medici e ci ha aiutato senza perdere tempo, senza fronzoli, senza paura, senza chiedere nulla, in un momento di grande sofferenza e smarrimento nella prima fase della pandemia di Covid-19. Ritorno”, si riferisce al comunicato diffuso dai suoi promotori.

“Gratitudine e rispetto infiniti per questo popolo coraggioso, unico e orgoglioso”, ha aggiunto il documento.

È un’iniziativa a favore dell’amicizia e dell’amore tra i popoli dei due paesi, ha affermato Castillo, che, con il sostegno dell’ambasciata della nazione caraibica, ha dedicato enormi sforzi alla sua attuazione, insieme a Ulises Mora e ad altri cubani viventi qui.

Ministro del Turismo, Madeleine Gonzalez-Barto; Consigliere incaricato per gli Affari Multilaterali, Claudia González; l’Ambasciatore di Cuba a Roma, Felix Lorenzo; Primo Segretario incaricato degli Affari Politici, Claudia Morgate e altri funzionari.

Hanno partecipato il Coordinatore Nazionale dei Residenti Cubani in Italia (CONACI) e gruppi come Proyecto Latino, Punto Cubano, Para un Prince Enano e Angulo Cubano, oltre a membri dell’Uniting Indigenous Peoples di José Martí.

Durante l’evento, l’attività per bambini “I bambini sono la speranza del mondo” è stata realizzata da queste associazioni cubane, così come la proiezione del documentario “Sovereign and the challenge of Cuba before Covid-19” dell’italiano Federico Mariani. .

I partecipanti hanno potuto gustare una cena con piatti tipici dell’isola e un concerto con la cantante cubana Irina Arosarena.

Castillo e Mora hanno tenuto una master class sulle danze popolari cubane e presentato ufficialmente il Festival Internazionale del Timbale 2022 in Italia, con un documentario sulla XIV edizione dell’evento a Cuba dal 19 al 31 agosto 2022.

Auto/Ort