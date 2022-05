Festeggia lo spazio di cucina vietnamita a Berlino | cultura e sport

Festeggia lo spazio di cucina vietnamita a Berlino (Fonte: VNA)

Berlino (VNA) – Evento intorno cultura culinaria Il Vietnam è stato realizzato dal club “Van Nghe Thang Muoi” di Berlino, con l’obiettivo di servire i più deliziosi piatti indocinesi in GermaniaSecondo fonti ufficiali.

I partecipanti all’evento hanno gustato piatti tradizionali vietnamiti come neem (involtino primavera), pho (zuppa di spaghetti di riso), xoi gac (riso glutinoso il cui colore rosso simboleggia la felicità) e bon cha (spaghetti di riso con griglia), tra gli altri.

All’incontro, il vicepresidente del club, Ta Kim Lien, ha precisato che l’organizzazione vuole diffondere il patrimonio culturale vietnamita nel Paese europeo.

Da parte sua, Nguyen Minh Hanh, moglie dell’ambasciatore vietnamita Vu Quang Minh, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità connazionale qui presente.

Con lunghe tradizioni e una ricca identità nazionale, la cucina vietnamita è diventata motivo di orgoglio per i cittadini di tutto il mondo.

piatti tradizionali VietnamQuesti erano conosciuti da molte persone e oggi sono presenti in molti luoghi della Germania in generale e in questa capitale in particolare.

La promozione della cucina vietnamita diventa non solo un’importante attività diplomatica culturale, ma anche un’opportunità per rafforzare l’amicizia e lo scambio tra amici vietnamiti e stranieri. /.