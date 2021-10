Fidae 2022 collabora al simposio “Dialoghi Cile-Spagna: l’economia spaziale”

Il Esposizione Internazionale Aerospazialee Festa del 2022, come collaboratore del simposio Dialoghi Cile-Spagna: l’economia spaziale Che si terrà domani 19 ottobre a Madrid.

L’incontro sarà come l’esponente del vicedirettore affari spaziali a partire dal Aeronautica cilena (FACh)Colonnello dell’aviazione Louis Philippe Saez, che farà una presentazione sul nuovo Sistema satellitare nazionale cileno (Snsat) attuato dal Cile.

Da parte sua, l’amministratore delegato di Festa del 2022Colonnello dell’aviazione Francisco Ramirez, nota: “Cosa? riscatto La partecipazione come collaboratore a incontri di questo tipo è una grande opportunità per ricordare che Fidae non è solo incline alla difesa, ma include anche altri elementi, come tecnologia spazialeDove si tengono conferenze specializzate.

Ha aggiunto: “Per questa 22a edizione, una delle conferenze che sarà senza dubbio il campione è Vertice spaziale Fidae 2022, per diventare un punto di incontro per le organizzazioni partecipanti a Snsat, che include anche la discussione e l’analisi delle varie fasi previste nei prossimi anni con l’integrazione di nuovi satelliti, tra gli altri argomenti di interesse.

Fidae, che ha già il 90% di prenotazioni, si svolgerà dal 5 al 10 aprile 2022 sul lato nord dell’aeroporto Arturo Merino Benítez, a Santiago del Cile.

Mentre nella tenuta Dialoghi Cile-Spagna: l’economia spaziale, organizzato da Fondazione Cile e Spagna e crepeVerrà rivisto lo stato di avanzamento del settore spaziale in entrambi i Paesi, nonché l’intervento del vicedirettore generale dei sistemi spaziali negli Emirati Arabi Uniti. Istituto Nazionale di Tecnologia Spaziale (INTA)e angelo moratella, che indicherà il futuro del settore dell’aviazione in Spagna.