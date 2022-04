FIFA 22 è già in Game Pass: forse è arrivato il momento di provarlo a meno di 1 euro!

Microsoft ed EA hanno dato il campanello d’allarme: FIFA 22, l’ultimo capitolo della saga, è ora disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass Ultimate, motivo più che sufficiente per provare il servizio se non l’avete già fatto.

Buone notizie per tutti gli abbonati a Game Pass: ora puoi giocare a FIFA 22 gratis, Inoltre NBA 2K22che ha aderito anche al servizio di Microsoft, due aggiunte di altissimo profilo capaci di attrarre migliaia di giocatori.

Se non hai un Game Pass, forse è il momento di prendere in considerazione l’iscrizione, anche se è un mese di provache puoi ottenere su siti come Eneba Per pochi centesimi, meno di 1 euro. In questo modo saprai se ne vale davvero la pena, anche se hai una Xbox o un PC da gioco, la cosa più sicura è che sai già che lo è, è uno dei migliori investimenti che puoi fare.

Il prezzo ufficiale del Game Pass è di 10 euro al mese, 12 euro se parliamo della versione UltimateFortunatamente però Non mancano i negozi dove puoi abbonarti a un po’ meno In un formato di codice che puoi riscattare su Xbox e Windows Store.

Prova Game Pass per un mese a meno di 1 euro

Ovviamente, tieni presente che la versione beta è disponibile solo per coloro che non si sono ancora registrati al servizio.

Ad esempio, la stessa Eneba vende un abbonamento di tre mesi a Game Pass Ultimate da 27 eurocirca 9€ in meno di quanto ti costerebbe con la rotta ufficiale, un grande risparmio se prevedi di rimanere in servizio per diversi anni.

Se vuoi installare FIFA 22, puoi farlo tramite EA Play, che è già incluso in Game Pass. Non puoi farlo, almeno per quanto siamo stati in grado di verificare, dall’app Xbox per Windows 10, ma dovrai rivolgerti a un servizio EA per poterlo fare.

Probabilmente stiamo parlando di una delle più grandi vittorie di Microsoft nell’ultimo anno, ed è naturale che FIFA raggiunga il suo catalogo un anno dopo.

Game Pass ha oltre 100 giochi a cui puoi giocare su qualsiasi dispositivo, anche sul tuo cellulare o tablet tramite xCloud se hai pagato per Ultimate, che è un vero lusso a cui puoi giocare quando sei in vacanza e non lo fai vuoi o non puoi portare la console o il tuo PC è con te.