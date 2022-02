FIFA 22: ottieni la carta Silver Stars gratuita: Akim Zedadka non è scambiabile

Se riusciamo a ottenere qualcosa di chiaro da FIFA 22 è che tutti i giocatori francesi e francesi della Ligue 1 sono i benvenuti FIFA Ultimate Team. Se riusciamo a ottenerne uno anche senza dover aprire buste o andare al mercato delle conversioni, abbiamo una vera possibilità. E se si tratta di carattere Racconta Da Akim ZidadkaIl meglio del meglio.

Arrivo Squadra della nuova settimana È venuto dalla mano del nuovo messaggio stelle d’argento, il giocatore che arrotonda il valore del girone e che, nonostante la rarità dell’argento, ha migliorato gli attributi tipici delle vere star. Sì, prima di fare un buco nella nostra squadra, dovremo conquistarlo.

Per ottenere il pass Silver Stars: Akim Zedadka non trasferibile, dobbiamo completare tre missioni specifiche nelle schede Obiettivi Ultimate Team. Tutti loro sono molto convenienti e hanno costi aggiuntivi per far avanzare la nostra stagione. Certo, ci sono molte ragioni per ricevere il messaggio.

Proprio come ogni settimana, su VidaExtra ti aiuteremo a ottenere la nuova carta Silver Stars rivedendo gli obiettivi che devi battere per rivendicarli di nuovo punto per punto. Da lì, il resto dipende da te.

Ottieni la carta Silver Star: Akim Zedadka non scambiabile

Obiettivo: vincere 3

Vinci 3 partite in FUT Friendly Live: Silver Room

Ricompensa obiettivo: 150 XP

Obiettivo: punto 8

Segna 8 gol in FUT Friendly Live: Silver Room

Ricompensa obiettivo: 150 XP

Obiettivo: Aiuto 6

Realizza 6 gol in FUT Friendly Live: Silver Room

Ricompensa obiettivo: 150 XP

Ricompensa di gruppo: Stelle d’argento: Akim Zidadka Non scambiabile

Dopo aver completato i tre passaggi precedenti, potrai richiedere le ricompense finali nella sezione Missioni stagionali della modalità Ultimate Team. Una è la tanto attesa carta giocatore In Forma e l’altra è un ulteriore 150 XP per la nostra progressione stagionale.

Discorso Stelle d’argento: Akim Zidadka Ha una media più bassa rispetto alle settimane precedenti, ma la sua velocità di 89, lo status di giocatore francese e terzino destro, lo rendono un’ottima aggiunta. Inoltre non se la cava male nel dribbling, anche se i suoi passaggi e i suoi tiri ovviamente riducono il numero che guida il personaggio.

Avremo tempo fino al prossimo mercoledì, 2 marzo, per completare gli obiettivi e richiedere la Silver Star Card. e guarda che ne dici Squadra della settimana 23Anche le buste saranno a portata di mano.