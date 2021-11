FIFA 22: Ottieni la Silver Star Card: un cavallo non trasferibile

EA Sports – Un marchio di arti elettroniche Continua a darci ottime scuse per le nostre amichevoli FUT in diretta Sala Plata, che oggi vi portiamo con un nome e un soprannome: Josh CavalloIl terzino sinistro dell’Adelaide United, è l’ultimo premio Silver Star da FIFA 22.

Una carta potenziata è di natura non trasferibile, il che significa che non la troverai sul mercato. Ma non preoccuparti. Raggiungere tre obiettivi tematici Piede 22 Così specifici che puoi richiederli completamente gratuitamente. Ecco che arriva il nostro turno.

Base: Obiettivo Silver Stars: Il cavallo non trasferibile sarà attivo fino al 10 novembre 2021 e, come di consueto, in VidaExtra indicheremo i 3 requisiti per ottenere la Carta Obiettivo Obiettivo per Obiettivo, e nel processo, alcuni suggerimenti per aggiungere EXP aggiuntiva ai tuoi progressi in FUT22.

Ottieni la Silver Star Card: Josh Cavallo

Obiettivo: vincere 3

Vinci 3 partite in un’amichevole FUT in diretta: Sala Plata

Ricompensa bersaglio: 150 XP

Obiettivo: Mark 8

Segna 8 gol nella diretta streaming delle amichevoli FUT: Sala Plata

Ricompensa bersaglio: 150 XP

Obiettivo: Aiuto 6

Segnati 6 gol nell’amichevole live di FUT: Sala Plata

Ricompensa bersaglio: 150 XP

Premio Gruppo: Josh Cavallo

Dopo aver completato i tre passaggi precedenti, vai alla scheda Obiettivi e richiedi la tua carta Josh Cavallo In Form dal nuovo tema Silver Stars. Non lasciarlo fino all’ultimo minuto.

Come ricordiamo sempre, per ogni fase superata, otterrai 150 XP per avanzare nella stagione: 450 XP in totale. Una volta completati tutti e 4 gli obiettivi, puoi richiedere la carta Stelle d’argento: Cavallo