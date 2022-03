FIFA, Call of Duty e Mario sono i giochi più venduti di tutti i tempi nel Regno Unito

La società di analisi GfK ha condiviso i numeri in merito Il franchise di videogiochi più venduto nel Regno Unito dal 1995i dati che raccolgono quelli che sono stati i titoli di maggior successo in questi 27 anni nel mercato inglese, che in tutto questo tempo ha prodotto un totale di 12,7 miliardi di sterline nella vendita di giocattoli fisici. Dando un’occhiata all’elenco delle 30 storie più vendute nel Regno Unito, scopriamo che è tra le prime tre FIFAE il Call of Duty E il Marioin quest’ordine, diventando il franchise di maggior successo nella storia del paese.

Su quarto posto ci siamo incontrati Grand Theft Autoche è anche una delle storie di videogiochi più popolari a livello internazionale, che ha avuto un successo commerciale in Grand Theft Auto Vche ha più di 160 milioni di unità vendute in tutto il mondo significa 40% delle vendite effettive di Epic nel Regno Unito. Al quarto e quinto posto troviamo le epopee Giochi di puzzle E il Guerre stellari; Queste situazioni ci aiutano a sottolineare che sono nati franchise famosi come questi 2,8 miliardi di sterline Dal 1995.

Di seguito puoi vedere I 30 franchise di videogiochi più venduti nel Regno Unito Negli ultimi 27 anni: