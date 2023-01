FIFA Club World Cup 2022: FIFA Club World Cup 2022: quando si tiene, squadre qualificate, calendario e dove si gioca

EIl Mondiale per Club, che di solito si svolge a dicembre, La data ha dovuto essere cambiata a causa della celebrazione della Coppa del Mondo in Qatar 2022. Questo cambiamento nel calendario significa che questa competizione si svolge tra i giorni 1 e 11 febbraio 2023.

Squadre qualificate al Mondiale per club

In totale lì Sette squadre qualificate di ciascuna federazione più la squadra vincitrice del paese ospitante. R si trovaLe rappresentative europee e sudamericane accedono direttamente alle semifinali del torneo.

Città di Auckland (Nuova Zelanda) Champions League Champions (Oceana)

(Nuova Zelanda) Champions League Champions (Oceana) Flamenco (Brasile) Campione Copa Libertadores (USA)

(Brasile) Campione Copa Libertadores (USA) Real Madrid (Spagna) UEFA Champions League (Europa)

(Spagna) UEFA Champions League (Europa) Sirene di Seattle (USA) Campioni CONCACAF (Nord America, America Centrale e Caraibi)

(USA) Campioni CONCACAF (Nord America, America Centrale e Caraibi) Wydad Casablanca (Marocco) Kampen CAF Champions League (Africa)

(Marocco) Kampen CAF Champions League (Africa) Al-Ahly (Egitto) * Secondo classificato CAF Champions League (Africa)

(Egitto) * Secondo classificato CAF Champions League (Africa) Luna crescente (Arabia Saudita) ** Campioni AFC Champions League (Asia)

* Poiché il campione del campionato del paese organizzatore è Wydad Casablanca, parteciperà anche il campione africano Al-Ahly d’Egitto, secondo classificato della CAF Champions League.

** La AFC Champions League 2022 non è stata completata, quindi il rappresentante è l’attuale campione, in questo caso Al-Hilal.

Calendario dei Mondiali per club 2022

il La Coppa del mondo per club FIFA 2022 si terrà in MaroccoIl turno preliminare si svolgerà il 1° febbraio, i quarti di finale il 4 febbraio, le semifinali il 7 e l’8 febbraio e il terzo posto e le finali l’11 febbraio. In questo caso, I migliori Real Madrid e Flamengo non giocheranno fino al 7 o 8 febbraio E non saranno in grado di affrontarsi.

Turno preliminare (1 febbraio)

Partita 1 (primo turno): Al-Ahly – Auckland City

Secondo turno/quarti di finale (4 febbraio)

Partita 2 (M2): Squadra A – Vincitore M1

Partita 3 (M3): Wydad Casablanca – Squadra B

Semifinali (7 e 8 febbraio)

Partita finale e terzo posto (11 febbraio)

Dove si giocherà il Mondiale per Club 2022?

Il Consiglio FIFA ha deciso che la sede è a Coppa del Mondo per club sta essendo Marocco, Ovest, tramonto. navata nord l Africa È una moda per via della tua grande prestazione nell’ultimo Mondiale in Qatar. Il Marocco non sarà la prima volta che ospiterà la competizione così com’era La sede della Coppa del mondo per club 2013 e 2014e quest’ultimo ha vinto prima Real Madrid.