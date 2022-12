FIFA World Cup 2022 Qatar: il classico Argentina-Brasile di cui tutti parlano… ma potresti non rendertene conto

S, Potrebbe esserci una classica partita sudamericana nelle semifinali della Coppa del Mondo 2022. In effetti, sarà martedì 13. Martedì 13! , un giorno di sfortuna per molti paesi. Ma, soprattutto, quelli che quel giorno non vogliono che sia Brasile e Argentina Noi siamo Croazia S Olanda, Rivali di brasiliani e argentini.

a quei classici, ArgentinaIn primo luogo, dovranno battere l’Olanda nei quarti di finale; E il Brasile deve sconfiggere i croati guidati da Luca Modric. Non è facile che accada, ma è chiaro alla stampa e ai fan, proprio qui Qatar, Stanno parlando apertamente di quel possibile Clasico del 13 dicembre.

Van Gaal: “Spero di vincere contro l’Argentina. Abbiamo conti in sospeso”

Centenario

Non in vano. Argentina S Brasile Rappresentano una festa con oltre 100 anni di storia e un passato di oltre 100 partite giocate. La prima si è giocata nel 1914… fino all’ultima (0-0 a novembre 2021) di qualificazione ai Mondiali di Argentina – Il ritorno si è bloccato prima di iniziare in un brutale scandalo dovuto alla pandemia.

Secondo il Fifa, Delle 109 partite totali, ci sono 42 vittorie per Brasile; 41 per l’Argentina; e 26 pareggi, con 165 gol segnati Brasile e 163 di Argentina.

nella Coppa del mondo

Ma ai Mondiali non si affrontano da molto tempo. In totale, i volti sono stati visti quattro volte tra il 1974 e il 1990, e da allora nessun Clasico è stato svelato. L’ultima risale al 1990: la tanica d’acqua di Branco; Questa straordinaria padronanza del Brasile; Questo il gol di Caniggia agli ottavi di finale.. Una vittoria argentina che si ricorda ancora.

Alle finali dei Mondiali ci sono stati altri tre pareggi in tre coppe consecutive e non nella fase a gironi. in Germania 1974, nella seconda fase, il Brasile vince 2-1 con doppietta di Rivelino e JairzinhoMentre l’argentino ha fatto il gol Brindisi. Nel 1978 la partita con l’Argentina fu casalinga e anche nel girone di ritorno, partita 0-0. e dentro Spagna 82, nella seconda fase, il Brasile ha vinto nettamente 3-1, con l’unico gol argentino Ramón Diaz Alla fine. Finì con il licenziamento di Maradona.

Lionel Scaloni: “Se non vince l’Argentina, vinca il Brasile”

Al contrario, dentro Francia 1998, l’Argentina è stata eliminata da Olanda Ciò ha impedito a Clasico di raggiungere le semifinali. E nel 2014, Brasile schiacciare prima Germania In semifinale non c’è stato nessun duello dal Sud America in finale.

Ora lo saranno Olanda S Croazia Quelli che cercheranno di impedire a El Clasico di raggiungere gli occhi di tutto il mondo. Sarà una partita leggendaria tra Messi S Neymar Dopo la finale di Copa America, vinta da lui Albiceleste in Maracan.