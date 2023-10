Filipao Menina dipinge su tappeti tessuti dalla Royal Textile Factory

Può essere personalizzato secondo il gusto e le misure di ogni cliente. La collaborazione con questo artista pop risponde al desiderio della Royal Tapestry Factory di modernizzarsi

In virtù della sua posizione, Produttore di cartoniCome era lo stesso ai suoi tempi Goya. Filipao affronta una nuova sfida nella sua carriera, ovvero imitare l’autore della maga e rispondere a una richiesta di Vera fabbrica tessile.

Come spiega Alejandro Klecker di ElizaldeDirettore di questa istituzione, che è la Fabbrica Reale il più vecchio Cosa si conserva in Spagna: “La volontà della Fondazione è quella di modernizzarsi, ha cominciato a farlo negli anni ‘80 in collaborazione con Manolo Valdes, Alberto Corazón Anche Agata Ruiz de la Pradatra le altre cose.

Felipao firma sul tappeto Anversa Decorato con le proprie caratteristiche Poliedro di Menina Nel I soliti colori allegri Nelle opere di questo artista un rappresentante della musica pop contemporanea. Il cliente può scegliere misurazione E il Suonerie Il suo tappeto è interamente realizzato a mano in lana Merino con nodi turchi. “Tutto Metri quadrati Il tappeto è fatto di 18460 nodi “E ci vuole una settimana di lavoro”, afferma Klecker.

A Felipe Garcia-Bannon Sanz-Prez: “Questo straordinario processo di produzione rende ogni pezzo un’opera unica, ognuno di essi I miei progetti cercano di trasmettere un messaggioChe sia sarcastico, romantico o creativo. In questo cooperazioneho avuto l’opportunità di dar vita a La mia visione artistica Attraverso una forma d’arte tradizionale che perdura nei secoli.

A Giro all’estero cooperazione, Poliedro di Menina Era anche timbrato E sciarpe di setaUN Tazza in ceramicaUN un appassionato E un ombrello Che è in vendita Collegato E in se stesso Vera fabbrica tessileun’istituzione che comprende più di 300 anni di storia Che offre visite guidate a laboratori storici di produzione tessile e di tappeti dove è possibile contemplare il loro lavoro Maestri tessitori e tessitori.