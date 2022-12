Film consigliato da guardare su Netflix: una storia intrigante di amore e passione che attraversa la piattaforma

in questa notizia

Dopo il successo di “Las nadadoras”, Netflix Non ha abbassato il suo livello e ha continuato a scommettere sul dramma con “onde”Film interpretato Kelvin Harrison jr E il suo ruolo in Euphoria è stato riconosciuto.

Acclamato per “He Comes at Night” e “Krisha”, Vedi Edward Schultz Torna al cinema con una nuova proposta che prende a cuore una famiglia afroamericana che deve affrontare una tragedia inaspettata.

Un film che si sforza attraverso elementi innovativi di macchina da presa, sceneggiatura e interpretazione per commuoverti fino alle lacrime. Un’opzione imperdibile per godere appieno del fine settimana.

Abstract: Qual è il tema delle onde?

“Una tragica morte capovolge il mondo di una famiglia di periferia di successo, lasciando dietro di sé un profondo dolore, ma anche la possibilità di un nuovo amore”, prosegue la sinossi ufficiale.

La storia ruota attorno a Tyler, un giovane atleta che vive in una ricca famiglia in Florida. Tuttavia, la sua vita perfetta inizia lentamente a sgretolarsi. Dopo l’infortunio, accecato dalla rabbia, l’adolescente cercherà di tenere a galla la sua relazione con Alexis.



Improvvisamente, gli innamorati dovranno crescere e prendere una decisione che cambierà radicalmente le loro vite.

Con abili movimenti di macchina da presa e una riuscita tavolozza di colori, il film testimonierà l’intimità e la crescita dei personaggi. Scatti riusciti e accattivanti che ti inviteranno a tuffarti in un ottovolante emotivo pieno di dolore, rabbia e passione.

Onde: cast

Con Alexa Demie, Kelvin Harrison Jr. Inoltre, il film è interpretato da Taylor Russell, Lucas Hedges, Sterling K Brown, Rene Elise Goldsberry, Clifton Collins Jr, Krisha Fairchild e David Garelik.

Onde: dove vederle?

Il film è disponibile su Netflix.

Onde: rimorchio







