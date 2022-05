Film Festival 2022: date, prezzi, sconti, cartellone, crediti e dove acquistare i biglietti

Gli amanti del cinema si rallegrano Il Festival del Cinema torna dopo due anni di sospensione a causa della pandemia del Corona virus. La nuova versione sarà Da martedì 3 maggio al prossimo giovedì 5 maggio con biglietti a € 3,50 Con un po’ di affari da godere. solo per questo È necessario il relativo accreditamento Cosa puoi ottenere luogo dell’evento.

Dopo aver compilato gli spazi per nome e cognome, e una volta stabilito se è per una persona o per un massimo di dieci, riceverai una mail con il documento che ti permetterà di usufruire della promozione. Si Certamente , I minori di 14 anni e quelli di età superiore ai 60 anni non devono eseguire questi passaggi.

L’evento è organizzato dalla Federazione spagnola del cinema (FECE), dalla Federazione dei distributori di film (Fedicine) e dal Ministero della Cultura e dello Sport. Il suo obiettivo è aumentare la presenza generale nei teatri spagnoli dopo la marcata diminuzione del numero di clienti. Quindi, da lunedì, hanno fatto un file I biglietti sono online e possono essere acquistati anche al botteghino E nelle cabine all’ingresso di innumerevoli cinema in tutta la Spagna.

Quali film vedrai al festival del cinema?

Gli amanti del cinema possono divertirsi Film di ogni tipo, dagli ultimi episodi della serie di Harry Potter, “Animali fantastici: I segreti di Silente”, a The Good Boss, Il nastro che ha servito Javier Bardem per una nomination all’Oscar. Puoi anche scegliere “le Carre“, vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino,”Uomo del nord“, che è stato il film con il maggior incasso in Spagna lo scorso fine settimana, o”kudache ha vinto l’Oscar per il miglior film.

I più piccoli possono godersi il cinema con “Sonic 2” che condivide una bacheca con molti altri titoli: ‘Lost City’, ‘Canallas’, ‘Morbius’, ‘Venice of Francia’, ‘Anonymous’, ‘Batman’, ‘Ambulance: Escape Plan’, ‘Arthur Rimbaud’, ‘ Counting’ Sheep”, “Dog Wild Ride”, “Where’s Anne Frank”, “Downton Abbey”, “The Happening”, “The Game of Keys”, “Vicky’s Secret”, “On the Spot”, “The boss”, “X “Piccolo Piano” e “Parigi, Tredicesimo Arrondissement”.