FilmRise porta i canali FAST in Europa dopo un accordo con Samsung TV Plus

Annunciato oggi in collaborazione con Melissa MuroVicepresidente senior e Direttore delle vendite di contenuti presso Film AlzatiE Jennifer Patti A Samsung TV Plus Europa.

Daniele GagliardiVicepresidente della distribuzione digitale e dello sviluppo aziendale presso Film AlzatiHa commentato: “Siamo entusiasti dell’opportunità di lavorare con Samsung TV Plus in Europa. Questa partnership non segna solo il debutto dei contenuti di Film Alzati sui tuoi dispositivi connessi in questa regione, ma mostra anche la diversità della nostra vasta libreria. L’ampiezza e la profondità della programmazione che offriamo ci consente di personalizzare i contenuti per soddisfare le preferenze di visualizzazione uniche nelle diverse regioni. Non vediamo l’ora di rendere i nostri contenuti accessibili ad altri mercati in tutto il mondo.

Jennifer PattiResponsabile acquisizione contenuti Samsung TV Plus EuropaHa continuato: “In quanto primi ad adottare il live streaming e con una delle più grandi impronte nel settore, siamo stati in grado di offrire con successo al vasto pubblico europeo una vasta gamma di contenuti che possono guardare in qualsiasi momento.” Gratuitamente attraverso i nostri canali espressi. Speriamo anche di aggiungere il catalogo completo dei contenuti per Film Alzati a quell’elenco.

Le prime aree dell’accordo comprendono i paesi nordici, i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo, la Spagna e l’Italia. Film Alzati Prevede di espandersi in modo significativo in ulteriori territori nei mercati europei e internazionali.

L’accordo era stato precedentemente negoziato Alessandro VicianaDirettore senior della distribuzione digitale internazionale per Film Alzati E Cristina Sala A Samsung TV Plus Italia.