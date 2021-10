FilSMar 2021, uno spazio pensato per la reunion – Opinion Caribe

In questi giorni l’Università Magdalena sta sviluppando la terza edizione della Fiera Internazionale del Libro, delle Arti e della Cultura Santa Marta, FilSMar 2021, che torna di persona dopo un anno di reclusione in cui è nata l’esigenza di svilupparla esclusivamente in maniera virtuale.

Questa edizione, che si svolge dallo scorso 6 ottobre e prosegue fino a domani sabato 9, contiene un’ampia offerta di circa 20mila libri di varie categorie ed editori, oltre alla programmazione virtuale e in presenza di oltre 200 attività , accessibile alla comunità generale.

Allo stesso modo, sono 11 i paesi che accompagnano la mostra letteraria in questa occasione, oltre al Ministero della Cultura, alla Banca della Repubblica, alla Rete delle Esposizioni, alla Rete degli Editori Universitari a livello nazionale e altri, con i quali si stanno impegnando. Per offrire un’esperienza indimenticabile ai partecipanti.

“Questa mostra è progettata per incontrarsi di nuovo, non arbitrariamente ma sulla cultura, l’arte e la letteratura, come è stato immaginato questo scenario. È un evento che comprende appieno il momento in cui ci troviamo, abbiamo protocolli di biosicurezza, piani di emergenza, piani di evacuazione, disinfezione punti, per garantire che le persone possano, in sicurezza, venire a comprare i loro libri”, ha spiegato Jorge Ortega, coordinatore delle pubblicazioni e dello sviluppo editoriale di Unimagdalena.

Vari testi esposti in tre padiglioni da biblioteche nazionali e internazionali, fondi editoriali e distributori, a prezzi equi, con l’obiettivo di farvi accedere a tutti.

La decisione di realizzare la mostra è stata presa di persona, principalmente, tenendo conto degli aspetti di biosicurezza, poiché circa il 90% della comunità educativa aveva già un vaccino contro il Covid-19, inoltre è stato esteso l’invito a vari espositori che hanno concordato con la loro partecipazione capendo che il tempo È tempo di sperimentare la riattivazione.

“La galleria è un progetto per incoraggiare la lettura, perché a volte è un po’ triste capire che il tasso di persone che leggono nella nostra zona non è quasi un libro, vogliamo superare questo deficit e questi spazi ci permettono di farlo. Un altro compito che abbiamo è nell’integrare la diversità del pubblico, Questa mostra, perché si chiama un palcoscenico del sistema digitale, vogliamo connetterci con quel pubblico che è sui social network che consumano contenuti letterari, culturali e artistici”, via Ortega .

FilSMar apre scenari di condivisione, nelle parole dell’intervistato, ad “amici di Santa Marta, Maddalena e di tutta la regione, a curiosi, amanti della lettura, bambini, ragazzi, adulti e giovani universitari”, dovuti al mondo dei libri disponibile su tutte le materie con prezzi a partire da 2000$.

Fino a domani sabato 9 ottobre, dalle 9:00 alle 20:00, l’evento sarà ininterrotto, fornendo un’agenda culturale e accademica unica adatta a tutti i pubblici. Le suite si trovano negli edifici Ciénaga Grande, Mar Caribe e Bienestar Universitario.