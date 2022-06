Filtrano il prezzo di quello che potrebbe essere il prossimo Motorola Razr 3

Sappiamo tutti che il gigante della tecnologia Motorola Occupato a lavorare su diversi nuovi smartphone, incluso il suo unico modello pieghevole e come chiamarlo RAZR 3.

Lo sappiamo perché sono trapelate foto reali dell’attrezzatura, inclusa parte delle sue specifiche tecniche. Tuttavia, il prezzo di questo dispositivo non è stato ancora scoperto, ma non è più necessario perché è già trapelato.

Secondo una nuova voce proveniente da una fonte generalmente affidabile, si afferma che quanto segue Motorola Razr 3 avrà un Il prezzo è di 1149 euro nell’Unione Europea. Ciò significa che sarà leggermente più economico del modello precedente, poiché il Razr 5G è stato lanciato in Europa per 1399 euro.

Se il prezzo del Razr 3 risulta essere reale, è comunque un po’ più caro del suo principale concorrente, il Galaxy Z Flip 3, che aveva un prezzo iniziale di 1059 euro in Europa, finora è stato visto nel vecchio continente per meno di 500 euro. In effetti, questo telefono Samsung è il telefono pieghevole più venduto al momento.

E che non ho menzionato quale prezzo potrebbe essere il prossimo Galaxy Z Flip 4, che inizialmente potrebbe essere lo stesso dello Z Flip 3, se Samsung non ci sorprende con un prezzo più basso.

Ma tornando al Motorola Razr 3, è noto finora che avrà un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 insieme a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il suo schermo interno sarà di 6,7 pollici, mentre quello esterno sarà di 3 pollici.

Al momento, la data in cui Motorola presenterà il suo nuovo pieghevole è sconosciuta, ma tutto indica che siamo sul culmine di quello.

Attraverso GSMArena