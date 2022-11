Filtrato su processore Geekbench Low Power Intel CoreT i7-1370P fino a 5 GHz

Le ultime indiscrezioni sull’attuale generazione di processori per laptop Intel si concentrano su Riferimenti più potenti con TDP fino a 55We per cui sarebbero perfetti Laptop da gioco ad alte prestazioni. Ma Intel lancerà anche una serie con un TDP inferiore a 28 W ideale per laptop ultrasottili e quelli che richiedono maggiore autonomia, questa serie è Si chiama Intel Core™. Ma solo perché ha un basso consumo non significa che dia grandi prestazioni, dal momento che Ha funzionato a una velocità di clock di 5 GHz.

Questo era il nuovo Intel CoreT i7-1370P vediamo In Geekbench su un dispositivo, presumibilmente un laptop, del marchio Dynabook. Questo processore ha Composizione di 14 core e 20 thread, che propone 6 core ad alte prestazioni e 8 core ad alta efficienza. La velocità di base di questo processore è tuttavia di 1,9 GHz È in grado di potenziarlo fino a 5 GHz.

Questa serie sembra avere una configurazione Intel Alder Lake di ultima generazione, poiché le cache hanno le stesse dimensioni della generazione precedente, sebbene I core ad alta efficienza sono aumentati per prestazioni più elevate. Intel dovrebbe offrire questi processori, insieme a molti altri riferimenti per laptop e computer desktop, Al prossimo CES 2023 che si terrà a gennaio.

