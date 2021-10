Filtri Intel Core i9-12900K se con memoria DDR5-8000

Vediamo ancora famiglie trapelate di Core i9-12900K, questa volta in concomitanza con un ricordo DDR5 Che sembra essere overcloccato troppo velocemente.

Visto Intel Core i9-12900K con DDR5-8000

La fuga di notizie proviene da un utente di Twitter REHWKe Chi ha pubblicato screenshot di Core i9-12900K con la memoria DDR5 overclosekada nello strumento CPU-Z.

È lo stesso filtro di Twitter, Ryohak, ha già rivelato alcune altre informazioni su questo processore, come gli ultimi numeri sulle prestazioni i9 “Lago Ontano” occupazione Cinebench R23 in un multi-core.

Nelle ultime istantanee condivise, puoi vedere i file Core i9-12900K Funziona sulla scheda madre Z690 e con la memoria DDR5 a 8000MHz. La scheda madre è un file Gigabyte Z690 TachunProgettato per gli appassionati di prestazioni e overclocking. Ciò rivela che i produttori dispongono già di schede madri LGA1700 completamente funzionanti oggi. La scheda madre avrà solo due slot di memoria.

La RAM è stata overcloccata a 4004MHz, ovvero 8008 milioni di MHz. I tempi sono configurati come segue; 50-50-50-125-150 (rispettivamente CL, tRDC, tRP, tRAS e tRC). Quello che non sappiamo è quanto sia veloce la memoria senza overclock.

Trattamenti processore Intel I ricordi saranno supportati per impostazione predefinita DDR4 – 3200 NS DDR5-4800. Tutte le diapositive Z690 Sono pronti per questo e anche le CPU. Quello che non sappiamo

Come dati aggiuntivi, GB Annuncerà le sue memorie DDR5 con un profilo XMP-6200 e tempi 38-38-38-76-125.

Perdita CPU processore Intel spareranno 4 novembre Insieme alle memorie DDR5 e alla batteria delle nuove motherboard LGA 1700, che al lancio potrebbe essere la Z690.