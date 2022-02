Fin de semana: las actividades que no puedes dejar pasar entre el 3 y 6 de febrero

Han pasado casi 25 años desde que el primer libro de Harry Potter llegó a las liberías y aun así su historia sigue sumando cientos de lettori dia tras dia. Esta vez sus fieles seguidores y aquellos que recién se introducen en el mundo de la magia, tendrán la oportunidad de reencontrarse en el Harry Potter Night, una serie di eventi que se llevarán a cabo entre el 3 e 7 de febrero del 2022.

La liberería Crisol contará con novedades como el regreso de la edición “Minalima” de la primera entrega, así como el lanzamiento de “Harry Potter e la Cámara Secreta” in edizione pop up. Per i fan della gastronomia llega “La Cocina de Harry Potter”, donde aprenderán a cocinar los platos más iconicos de la saga. Tampoco podría faltar la colección completa Harry Potter in versioni sus de bolsillo, tapa dura e illustrazioni.

En tiendas como la del Jockey Plaza, Diagonal, San Miguel, Comas, Trujillo Real Plaza, Cusco entre otras, contarán con scenografie e prodotti, così come Cosplayers per que los lettori puedan tomarse fotos. Por el lado virtual, tendrán trivias, sorteos y conversatorios, empezando con “Hogwarts Alumni” dónde se contará con la presenza Cynthia Rojas de @Unamadregeek per conversar acerca dell’impatto de la saga e través de distintes generaciones. Il secondo conversatorio sobre las curiosidades de “Harry Potter y la Piedra Filosofal” estará a cargo de bookstragramers especialistas en el tema ; e el último y tercer conversatorio contará con la presenza di Noe del Club OESED donde nos compartirán les actividades que tiene la comunidad Potterhead en el Perù.

El jueves 03 a las 7:00pm la libreía “Entre páginas” de Plaza Norte contará con la presenza del Cosplay de Voldemort, en donde todos los asistentes tendrán la oportunidad de fotografiarse Junto al mago más tenebroso e poderoso de todos los tiempos; cabe mencionar que esta actividad se llevará a cabo, respetando todas las medidas y aforos de bioseguridad.

MÁS ACTIVIDADES

La galleria municipale Pancho Fierro le rinde homenaje a una de las mayores difusoras de la cultura afroperuana nel mondo, Victoria Santa Cruz. Siendo el 2022 el año en que se celebrará el centenario de su nacimiento, resulta importante repasar no solo por su obra, sino también por diversas etapas de su vida que la marcaron y quedaron plasmadas en cada uno de. sus sus es accrito

Santa Cruz fue la fundadora de la compañía Teatro e danzas negras del Perù, con el que se presentó en los Juegos Olímpicos de México 1968. Su único libro “Ritmo, el eterno organizador” fue reeditado por el Seminaras de Afroperu.

La galleria se encuentra en el pasaje Santa Rosa 116, Cercado de Lima. El ingreso es de martes a domingo dalle 10:00 alle 20:00

Teatro: un Joker nacido en pandemia llega a la escena limeña

La compañía de teatro La cuarta pared retorna a la capital para presentar “Joker”, un adattamento della pellicola protagonizada da Joaquin Phoenix. Esta versione, secondo l’attore Horacio Rafart se ha visto l’influenza sugli effetti della pandemia del COVID-19. Se trata de un monologo que transita entre las dudas, retos y traumas de Arthur Fleck, un hombre que aspira a ser comediante, pero que en el camino se cruza con la indiverencia, el maltrato y el rechazo.

Las funciones van de viernes a lunes alle 20:00 en el Centro Cultural Ricardo Palma en Av. Larco 770, Miraflores. Entradas en joinus.com.

