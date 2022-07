Final Fantasy 7 celebrerà il suo 25° anniversario con NFT e personaggi

In collaborazione con NFT Ecosystem Enjin, Square Enix raccoglierà NFT da Fantasia finale Collegato a un set di action figure del 25° anniversario.

Final Fantasy 7 Quest’anno ha celebrato il suo 25° anniversario con molti annunci entusiasmanti. Insieme al primo sguardo al secondo capitolo della trilogia Remake ff7intitolato ora Final Fantasy 7: RebornE il Stiamo anche ricevendo l’annuncio di un altro remake sotto forma di Essence of Crisis: Final Fantasy 7: Reunion. La società non ha ancora annunciato che rilascerà anche una nuova action figure dell’eroe Cloud Strife. I preordini per i numeri sono attivi dal 21 luglio.

Square Enix ha rivelato che un set di carte digitali sarà incluso nella vendita fisica dell’action figure, così come una versione NFT della figura per chiunque acquisti la versione digitale aggiuntiva della figura. Tutte le versioni della figura sono dotate di un certificato digitale di autenticità che richiede agli utenti di creare un account sulla piattaforma Enjin NFT e creare un portafoglio Enjin per il riscatto.

Witek Radomski, CEO di Enjin, ha dichiarato: “Questa partnership segna il raggiungimento della maggiore età per le risorse digitali e l’intrattenimento; Square Enix, uno sviluppatore rispettabile con proprietà intellettuale innovativa, sta aprendo la strada al settore”. Inoltre, “Con Efinity, i fan possono sperimentare NFT interattivi senza nemmeno rendersi conto di essere sulla blockchain”.

Entrambe le versioni della figura Disponibile per il preordineche costa $ 130 per l’edizione standard e $ 160 per l’edizione digitale aggiuntiva, che dovrebbe essere rilasciata nel 2023.

Sebbene Enjin affermi di impegnarsi per NFT a emissioni zero entro il 2030, la situazione è un po’ ironica visti i problemi ecologici dei materiali di partenza.

La pagina ufficiale del negozio ha anche dedicato un’intera sezione che avverte i potenziali acquirenti dei rischi coinvolti con gli NFT intitolata “Avviso prima dell’acquisto”, che delinea tutti i rischi coinvolti con NFT e blockchain.

