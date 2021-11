Final Fantasy V arriverà nella serie Pixel Remaster il 10 novembre per PC e dispositivi mobili.

Square Enix ha annunciato che il prossimo titolo della serie Pixel Remaster, la versione 2D reinventata dell’Final Fantasy vs.Arriverà con grafica e audio migliorati in Europa il 10 novembre per Steam e dispositivi mobili. La quinta parte della serie racconta la storia di un giovane e Chokubo che incontrano alcuni amici che cambieranno il loro destino. Quando i cristalli che mantengono l’equilibrio del potere nel mondo sono in pericolo, il Re viene in soccorso… ma scompare. Final Fantasy 5 è noto per il suo complesso sistema di carriera, che ti consente di scegliere liberamente le funzioni che vuoi che i tuoi personaggi padroneggino, consentendo diversi stili di gioco e l’evoluzione del sistema originale di Continuous Time Battle che ha debuttato con Final Fantasy 4.

I miglioramenti nella nuova versione includono una grafica 2D completamente ridisegnata per piattaforme moderne, inclusi personaggi inconfondibili disegnati dall’artista originale Kazuko Shibuya. La colonna sonora è stata rinnovata sotto la direzione del compositore originale Nobuo Uematsu. Gameplay migliorato che include un’interfaccia aggiornata, opzioni di combattimento automatico e molte altre nuove funzionalità. Miglioramenti generali, come contenuti aggiuntivi per Bestiario, Galleria e Lettore musicale, nonché la possibilità di salvare il gioco in qualsiasi momento. Puoi anche controllare i requisiti di sistema pubblicati per l’editore di seguito.

minimo: Windows 8.1 a 64 bit / Windows 10 a 64 bit (versione 1909 e successive)

Processore: AMD A8-7600 / Intel Core i3-2105

Memoria: 4 GB di RAM

Schede grafiche: AMD Radeon R7 Graphics / Intel HD Graphics 3000

DirectX: v10 – 1 GB di spazio disponibile

Consigliato: Windows 8.1 a 64 bit / Windows 10 a 64 bit (versione 1909 e successive)

Processore: AMD A8-7600 / Intel Core i3-3225

Memoria: 4 GB di RAM

Schede grafiche: AMD Radeon R7 Graphics / Intel HD Graphics 4000

DirectX: versione 11 – 1 GB di spazio disponibile