Final Fantasy VII Resurrezione | Come ottenere l'evocazione del Leviatano – Final Fantasy VII: Rebirth

Questa è la supplica che abbiamo avuto difficoltà a ricevere in FF VII Remake e che ora è tornata

È quasi ora di goderci Final Fantasy VII Rebirth. Quasi quattro anni dopo l'uscita di Final Fantasy VII Remake, arriva il remake La seconda parte di questa trilogia tanto attesa Che ripristina e reinventa, in parti quasi uguali, il gioco originale per PS1. E se sei uno di quei giocatori che se lo chiedono Che rapporto ci sarà tra i due titoli?A livello di argomenti o inviti, ad esempio, oggi ve ne parleremo. E lo sveliamo Come ottenere il Leviatano Da utilizzare nella rinascita.

Cosa succede alle evocazioni di Final Fantasy VII Remake in Final Fantasy VII Rebirth?

La risposta a questa domanda serve a rispondere a qualsiasi altro quesito legato all'avanzamento tra un gioco e l'altro. In altre parole, remake e rinascita sono la stessa cosa Parte dello stesso progetto (Il secondo è la continuazione diretta del primo), ma sono anche completi Completamente diverso e indipendente. Pertanto, l’evocazione di questo nuovo gioco per PS5 dovrà essere ottenuta dal gioco stesso.

Tuttavia, si prevede che alcune convocazioni compaiano già nel remake del 2020 Di nuovo disponibile qui (O è essenziale oppure dobbiamo recuperarlo). Presto potremmo ottenere una delle convocazioni da FF VII Remake Ottieni un metodo molto semplice Per la rinascita.

Ottieni Leviatano in Final Fantasy VII Rebirth

Ci riferiamo alla possibilità di ottenere in qualche modo il Leviatano Molto più veloce di quanto ottenuto nel gioco originale. Anche se per farlo dovrai giocare alla nuova versione. In altre parole, come ha confermato la stessa Square Enix, i giocatori che hanno… Dati di salvataggio di Final Fantasy VII Remake Avrai la possibilità di usufruire di un'offerta speciale. Cioè, riceveranno automaticamente Leviathan for Rebirth gratuitamente.

Ovviamente varrebbe la pena giocare a FF VII Remake Su PS4, come accaduto con la versione potenziata E ospita la PS5 (Intergrade). Anche se non possiamo confermarlo al 100%, almeno per ora Non c'è scadenza Per approfittare della promozione, quindi, se avete intenzione di giocare al remake in questi giorni, potrete ottenere Leviatano anche dopo il 29 febbraio 2024.

Naturalmente l'azienda giapponese mette in guardia da questo I dati di salvataggio devono trovarsi sulla console PS5 Quindi puoi lavorare. In ogni caso, la procedura sarà semplice: finché il gioco salvato si trova sulla stessa console e account su cui stiamo eseguendo Rebirth, sarà necessario solo Fare clic su un pulsante nel menu principale Dal gioco per richiedere i premi.

Nei giochi 3D | Quanto tempo impiega Final Fantasy VII: Rebirth per caricarsi rapidamente? Come descritto da Square Enix, lo spostamento sulla mappa richiederà alcuni secondi

Nei giochi 3D | “Non possiamo continuare a creare giochi in questo modo.” Lo sviluppo di Final Fantasy VII è stato così caotico che ha cambiato per sempre il modo in cui veniva affrontata la saga JRPG.