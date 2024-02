Final Fantasy VIII: Il Game Director cambierà il sistema di combattimento se verrà realizzato un remake

Final Fantasy VIII, di Square Enix.

Square Enix Sotto il suo ombrello c'è una delle serie JRPG più amate dell'intero settore: Fantasia finale. Con una storia che dura da molti anni, si prevede che molti giochi verranno abbandonati a causa del passare del tempo, ma verranno rilasciate nuove versioni del gioco Final Fantasy VII Fanno sognare ai fan lo stesso trattamento riservato agli altri giochi della serie. Tuttavia, i fan non sono gli unici a pensare a queste possibilità, a partire dal regista del film Final Fantasy VIII Ha parlato di cosa gli piacerebbe fare nel remake del gioco da lui diretto.

In una conversazione con il portale IGN, Yoshinori Kitase Ne ho parlato Fantasia finale Alla quale ha lavorato nel 1999. Kitase è stato anche regista Final Fantasy VII originale e restituito nel ruolo di produttore per le nuove uscite. Per quanto riguarda Final Fantasy VIIIKitase ha detto che gli piacerebbe ridisegnare il sistema di combattimento, in cui i nemici salgono di livello contemporaneamente ai giocatori. Secondo Kitase, questo sistema era troppo difficile per molte persone, e coloro che non avevano le competenze necessarie potevano sentirsi esclusi. Se il gioco dovesse avere un remake, Kitase ha commentato che avrebbe implementato un sistema più equilibrato, che combinasse meglio difficoltà e accessibilità.

Mentre Kitase in precedenza aveva parlato di un ipotetico remake di Final Fantasy VI, che all'epoca diresse anche lui, la verità è che questi remake sono lungi dall'essere veri. Il regista ha affermato che giochi di queste dimensioni comportano un notevole investimento di tempo e risorse che oggi non possono essere spesi con leggerezza. Tuttavia, Final Fantasy VIII Compirà 25 anni nel 2024, anche se non raggiungerà la popolarità Final Fantasy VII Anche questa è una parte molto amata della serie. Nel 2019, il gioco ha ricevuto una rimasterizzazione per celebrare il suo 20° anniversario, con Kitase in qualità di supervisore del progetto.

Per questa parte, Final Fantasy VII Rinascitail secondo capitolo della trilogia di remake di Final Fantasy VIIsarà disponibile dal 29 febbraio esclusivamente per PlayStation 5.