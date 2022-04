Final Fantasy XIV Bug sta causando allarme e delusione per i fan; È diventato un argomento popolare in Giappone

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo / Il WhatsApp

Final Fantasy XIV È un gioco eccezionale sotto molti aspetti, ma nel corso della sua storia ha avuto molti bug. A uno di loro è successo di recente che qualcosa è andato storto che sta causando fastidio, delusione e sogni infranti ai fan.

A Final Fantasy XIV I giocatori possono ottenere un appezzamento di terreno e creare la propria casa. Per assegnare i territori, Square Enix organizza una lotteria a cui i giocatori possono partecipare per vedere se realizzano un sogno che molti non realizzeranno nella vita reale.

Con il rilascio della patch 6.1 per Final Fantasy XIV: Endwalkerp., Square Enix ha iniziato a distribuire alloggi nel quartiere residenziale di Empyreaum. Finora, il problema era che Square Enix metteva un numero impossibile nel codice del gioco: 0. Quindi, molti giocatori partecipano all’estrazione, ma nessuno di loro vince.

Questo è un bug che è emerso parecchio negli ultimi giorni e ha colpito principalmente i giocatori in Giappone. Questo è al punto che il problema è diventato un argomento popolare sui social network in quel paese.

associazione hashtag # 当選 番号 0 (Vincitore #0) è in trend in Giappone al numero 10 perché ovviamente i server FFXIV Japan hanno bug in Empyreum che ha il numero vincente è 0 e nessuno ha vinto la casa LOL pic.twitter.com/4LMxGmTjiF – ☆ オ ー ー ー Audrey ☆ (aitaikimochi) 16 aprile 2022

Dovrei essere arrabbiato, ma considerando che negli ultimi quattro anni ho cercato di prendere il pesce Warden of the Seven Hues, il mio cuore è già 0. pic.twitter.com/EQ1JlX2KpO – Non seguire questo account (@iamkhezu) 16 aprile 2022

La buona notizia è che Square Enix è già a conoscenza del problema e sta lavorando a una soluzione. Quindi è solo questione di tempo prima che finisca e la Lotteria della Terra torni in un posto felice.

E tu, sei stata vittima di questo fastidioso bug? Diteci nei commenti.

Final Fantasy XIV Endwalker Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Puoi saperne di più su questo MMORPG Se fai clic qui.

