Finale arrabbiato dai Marvel Studios

Avengers: Endgame è uno dei film con i maggiori incassi di tutti i tempi, ma i suoi registi non sono chiari se torneranno ai Marvel Studios.

i fratelli Joe Russo e Anthony Russo Nonostante siano relativamente sconosciuti, dal momento che hanno lavorato solo su serie come comunicazione socialee lieto fine e sviluppo stentatoSono stati precedentemente contratti Marvel Studios produrre Capitan America: Il Soldato d’Inverno (2014) Il risultato è stato sorprendente. Per questo negli anni successivi si occuparono di Capitan America guerra civile (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Dopo aver lanciato il mega progetto di guerra contro Thanos, si sono concessi una pausa dai supereroi. Anche se ciò non impedisce loro di pianificare un ritorno al franchise. Le voci più interessanti affermano che si adatterà guerra segreta, che sarebbe un evento al culmine della guerra delle Gemme dell’Infinito.

Ma c’è un problema che ai fratelli Russo non piaceva quello che stava succedendo tra loro Marvel Studios e Scarlett Johansson. Da quando l’attrice ha fatto causa allo studio cinematografico per aver realizzato la prima Vedova Nera Misto in teatri e piattaforma di trasmissione Disney Plus, a cui si può accedere tramite questo link. Infatti, dopo la causa, i manager Avengers: Endgame Hanno bloccato i negoziati per dirigere un altro film della serie. Poiché tutto ciò che accade li ha lasciati incerti su come verrà distribuito il loro prossimo film e su come verranno pagati.

Questo dimostra ancora una volta che ci sono molte persone che ancora non accettano che il mondo sia cambiato e che sarà molto difficile per noi tornare a dove eravamo nel 2019, esattamente quando è stato rilasciato. Avengers: Endgame.

I dati al botteghino sono spaventosamente bassi.

nel 2019, Marvel Studios spalare Avengers: Endgame Hanno raccolto più di 2,797 milioni di dollari, ma nel 2020 non hanno rilasciato film a causa della pandemia e il 2021 avrebbe dovuto essere la grande ripresa. ma Vedova Nera Ha incassato solo 371 milioni di dollari, che è troppo basso per il franchise, quindi ci vorrà del tempo prima di vedere un altro film che supererà il miliardo di dollari. Fortunatamente, hanno ancora grandi progetti per tutti questi personaggi.. Cosa c’è di più guerra segreta Sarà un grande evento che colpirà molto i tifosi. Soprattutto se fosse alimentato da I fratelli Rousseau Hanno dimostrato di poter gestire un gran numero di supereroi contemporaneamente.

Mentre aspettiamo che confermino tutti i loro piani Marvel Studios,