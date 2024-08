Fine settimana caldo in Italia con oltre 40º C – quotidiano El Nuevo Diario (Repubblica Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, ROMA.-L’anticiclone africano “Caronte” non ha abbandonato l’Italia: secondo gli esperti, questo fine settimana sarà il più caldo dell’anno, con temperature che supereranno i 40ºC nelle regioni centrali e meridionali. In Sardegna e in Sicilia.

Nel fine settimana si raggiungeranno i 38 gradi in città come Roma, ma le previsioni suggeriscono che potrebbero raggiungere i 43 in alcune parti del sud del Paese.

Questo giovedì Roma e Perugia (nord) mantengono l’allerta di massimo caldo, e domenica altre sette città saranno in allerta rossa: Firenze, Brescia, Rieti, Latina, Frosinone, Campobasso Palermo, ha annunciato il ministero. Sanità Italiana sul proprio sito.

Il caldo aumenterà ancora di più, raggiungendo livelli estremi e di notte continuerà a soffocare; Inoltre, secondo il sito meteo.it, la qualità dell’aria peggiorerà.

Il tempo sarà caratterizzato da un anticiclone africano su tutto il Paese almeno fino a mercoledì prossimo.

Questi valori termici eccezionali possono mettere a rischio la salute delle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e malati, per questo le autorità raccomandano di bere molta acqua, di non uscire nelle ore più calde della giornata e di indossare abiti leggeri. Il Ministero della Salute ha affermato che manterrà l’ambiente fresco all’interno.

