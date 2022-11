Fino a 24 Gbps e un touchscreen sul router WiFi 7 TP-Link Archer BE900

Oltre al router da gioco Archer GE800, TP-Link ha annunciato un modello che, sebbene non destinato al gaming, raggiunge una larghezza di banda molto più elevata grazie all’utilizzo di quattro bande simultanee sotto WiFi 7. Stiamo parlando di TP-Link Arciere BE24000potenza quad-band in grado di raggiungere 24 Gbps di larghezza di banda combinata totale, un numero che fa impallidire anche le reti domestiche cablate.

11.520 Gbps nella banda da 6 GHz, 5,76 Gbps in ciascuna delle bande da 5 GHz e 1.378 Gbps nella banda da 2,4 Gbps si sommano a un totale di 24 Gbps.

Per raggiungere questo obiettivo integra un sistema di 12 antenne interne, di cui 4 dual-band 2.4GHz e 5GHz, 4 per la banda 5GHz e altre 4 per la banda 6GHz. Il tutto in un design pre-ottimizzato con tecnologia proprietaria e un’inclinazione di 15,1° per una maggiore copertura e guadagno.

Per la connettività fisica non può mancare il supporto a 10Gbps 10GbE con varie porte RJ-45 e SFP+, oltre a 2.5GbE e 1GbE. Accanto a loro c’è una porta USB 2.0 e un’altra porta USB 3.0

Per curiosità, questo router Arciere BE900 Ha un sistema di LED che visualizzano informazioni o grafici nella parte anteriore e un touch screen nella parte inferiore della stessa area frontale.

Il suo prezzo quando entrerà nel mercato all’inizio del 2023, Saranno circa 700 dollari.

Questo BE900 si unisce ad altri modelli della gamma Archer BE con una larghezza di banda diversa, come il BE800 o il BE550, entrambi tri-band rispettivamente a 19 Gbps e 9,3 Gbps.

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!