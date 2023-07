Fino a 3.000 persone su Binance saranno licenziate, secondo CNBC

La pressione normativa e le accuse contro Binance stanno colpendo il gigante delle criptovalute e il mercato dei bitcoin. Gli è stato detto che nelle ultime settimane sono state assunte più di 1.000 persone. Dire fonti per Il giornale di Wall Street, Poche settimane dopo che il governo degli Stati Uniti ha intrapreso un’azione formale contro il suo fondatore, Changpeng Zhao. CNBC alzare la cifra a quasi 3.000 licenziati nelle prossime settimane, secondo le loro fonti.

All’inizio di giugno, Binance è stata accusata di appropriazione indebita di fondi. L’obiettivo era diretto a Zhao. Secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Zhao ha utilizzato $ 20 miliardi di fondi dagli utenti di Binance e li ha reindirizzati alla sua società di trading. commercio, L’apice del merito. Un’appropriazione indebita simile ha portato alle indagini e all’arresto del fondatore di FTX Sam Bankman-Fred..

Il downgrade di Binance sembra essere massiccio e globale. Nel rapporto originale di Il giornale di Wall Street Si dice che il ritmo dei licenziamenti significhi che Binance perderà un terzo della sua forza lavoro. Sebbene un portavoce di Binance abbia confermato i tagli dell’outlet, non ha specificato quanti posti di lavoro sono stati persi.

Pubblicamente, Binance non collega i licenziamenti alle accuse pubbliche statunitensi. L’oratore ha detto:

“Mentre ci prepariamo per il prossimo grande ciclo, sta diventando chiaro che dobbiamo concentrarci sulla densità di talenti all’interno dell’organizzazione per assicurarci di rimanere agili e dinamici. Non si tratta di ridimensionare, si tratta di rivalutare se abbiamo il talento e l’esperienza sufficienti in condizioni critiche lavori.”