Fintech sta crescendo in Nicaragua in un’economia dipendente da…

Bloomberg linea – la comunità aziendale tecnologica del nicaragua è ancora agli inizi che standard internazionali come Indice dell’ecosistema di avvio globale (GSEI) non ancora determinato.

Entro il 2021, C’erano più di 11.000 società fintech registrate nel mondo; Di questo totale, uno studio della Banca interamericana di sviluppo (IDB), IDB Invest e Finnovista ha rivelato che 2.500 latinoamericani e 120 lavorano in America centrale, ma solo 3 sono registrati in Nicaragua.

Entro dicembre 2022, questo numero è salito a 15 fintechSecondo il portale “Plata con Plática”.

Nel complesso contesto che sta attraversando il Nicaragua, Queste aziende aprono la strada all’innovazione in un paese con Enorme potenziale per i settori che necessitano di trasferimenti di denaro facili, veloci e molto sicuri, ma principalmente nel settore delle rimesse familiari.

l’anno scorso, Il Nicaragua ha registrato un nuovo record di 3.224,9 milioni di dollari di rimesse, il 50,2% in più rispetto al 2021con il risultato che queste rimesse contribuiscono a quasi il 20% del PIL, secondo la Banca mondiale.

Nel primo bimestre del 2023, I nicaraguensi hanno ricevuto 647,6 milioni di dollari in rimesse familiariil 63,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo la Banca Centrale del Nicaragua (BCN).

Le rimesse dagli Stati Uniti hanno registrato una crescita annua del 92,5% e i costi per rispedire quel denaro nel tuo paese d’origine rimangono significativi.

“I centroamericani che inviano denaro a casa per sostenere le loro famiglie devono affrontare commissioni esorbitanti per ogni trasferimento”, ha affermato. Andreas Carlos Freund, co-fondatore di Tomoniuna startup che in pratica funge da conto bancario negli Stati Uniti per permetterti di inviare denaro in America Centrale gratuitamente.

Secondo i nicaraguensi cresciuti a San Francisco, in California, Questa startup spera di servire “l’80% dei centroamericani che non hanno accesso ai servizi bancari E il 50% degli immigrati centroamericani negli Usa non ha accesso a soluzioni bancarie”, ha spiegato in un post sulle reti.

Fintech è concesso in licenza in Nicaragua

Le autorità nicaraguensi hanno anche istituito meccanismi legali per Regolamentare i fornitori di tecnologia finanziaria di servizi di pagamento e risorse virtuali.

La Banca Centrale del Nicaragua ha approvato sei licenze fintech. Due delle licenze provengono dalle banche Credomatic e Ficohsa, mentre Le restanti quattro sono società non bancarie (fintech) autorizzata a operare come prestatore di servizi di pagamento (PSP).

La maggior parte delle fintech con licenza BCN si dedica ai servizi di pagamento e trasferimento:

CashPakIn qualità di istituto finanziario non bancario, la società fornisce prodotti e servizi finanziari basati sulla moneta elettronica, tra cui l’invio e il pagamento di rimesse, servizi di pagamento e altro.

Un utente naviga nell’app CashPak.(tratto da cashpak.com)

Questa società, che fa parte della società commerciale Grupo Coen, è il primo istituto di moneta elettronica in Nicaragua con una presenza nel resto del Centro America e in Messico.

Centro I suoi servizi autorizzati sono portafoglio digitale, moneta elettronica, compravendita elettronica e scambio di valute e trasferimenti di denaro.

A febbraio, fintech ha firmato un’alleanza collaborativa con la società coreana DAWIN per lanciare la prima Blockchain Academy nella regione dell’America centrale.

Dispositivi per punti vendita globali Fornisce un servizio che consente di accettare pagamenti di persona da remoto.

dLocaluna società nata in Uruguay con una presenza internazionale che fornisce servizi di gateway di pagamento online in Nicaragua.

Un’applicazione che cerca di semplificare la logistica

TIZO opera anche in Nicaragua, un’app fondata da Adriana González, che mira a Cambiare il modo di comprare e vendereche centralizza anche l’offerta logistica disponibile per offrire tariffe e tempistiche flessibili in base alle necessità di consegna.

applicazione mobile Consente ad aziende, imprenditori e privati ​​di trovare compagnie di navigazione in Nicaragua in un unico postodando all’utente la possibilità di scegliere l’opzione migliore in base alle proprie esigenze.

Secondo i dirigentiQuesta startup è molto più di un semplice portale web per preventivi, confronti e spedizionima per velocizzare le vendite e gli acquisti su tutto il territorio nazionale, che mette a disposizione anche utenti e aziende per monitorare in tempo reale il percorso del proprio prodotto.

“Vogliamo che le persone abbiano il potere di scegliere ciò che acquistano“Quanto pagare, quando consegnare il pacco e, soprattutto, come pagarlo”, ha detto Gonzalez.