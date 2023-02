Fire Emblem Engage e PS5 sono stati i best seller in Spagna nella terza settimana dell’anno

Siamo tornati con una nuova recensione di Vendere giochi in formato fsco in Spagnaa partire dal Dal 16 al 22 gennaio (terza settimana dell’anno) e in essa Fidanzamento con l’emblema del fuoco Per Switch, è stato il gioco più venduto.

Uno. Fidanzamento con l’emblema del fuoco (Interruttore)

2. L’ultimo di noi, prima parte (PS5)

3. Fifa 23 (Interruttore)

quattro. Pokémon scarlatto e viola (Interruttore)

5. Nintendo Switch Sport (Interruttore)

6. Mario Kart 8 Deluxe (Interruttore)

7. Fifa 23 (PS4)

8. Uncharted: Collezione L’eredità dei ladri (PS5)

9. Animal Crossing: nuovi orizzonti (Interruttore)

10. NBA 2K23 (PS4)

Torniamo alla carica con un’analisi delle vendite effettive in Spagna nella terza settimana dell’anno, con ulteriori notizie in merito Nel precedente Da cui si possono trarre alcune conclusioni, come ad esempio che l’ingresso di un gran numero di console può mettere due giochi di quella piattaforma nella top ten, o anche vedere che un’offerta forte può restituire un titolo che è scomparso da mesi dalla vetta alle posizioni premium.

È stato il gioco più venduto Fidanzamento con l’emblema del fuoco cambia con 11.650 unità, che non era una delle migliori esclusive per Switch, ma ha funzionato comodamente per posizionarsi al numero uno. È stata la seconda uscita più venduta L’ultimo di noi, prima parte da PS5 con 6.750 unità, un gioco che ha beneficiato del buon arrivo delle console nei negozi, e forse anche della premiere della fortunata serie HBO, avvenuta questa settimana. Al terzo posto Fifa 23 Interruttore Insieme a 2650 unità.

Dal resto della parte superiore, evidenzia un altro titolo per PS5, che ha beneficiato dell’arrivo delle console sul mercato, da allora Collezione Uncharted Legacy of Thieves Venduto 1400 unità Si è classificato ottavo nella lista. Un titolo che è tornato in vetta dopo diverse settimane grazie a una forte offerta è stata NBA 2K23 per PS4 da con 950 unità.

Per quanto riguarda la vendita di hardware, PlayStation 5 è stata la console più vendutaL’arrivo delle console sul mercato comincia a farsi notare: